Мазепин попал в аварию перед этапом Гран-при «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/84b64ad4-9ea1-11eb-999a-96000091f725_660.jpg Фото: Dppi/Antonin Vincent/GLOBAL LOOK PRESS

Российский автогонщик «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию на последних минутах первой тренировки перед стартом второго Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом сообщает SkySports.

В начале сессии пилот «Формулы-1» вылетел в гравий, а затем добрался до контакта с барьерами. Гонщик повредил переднее антикрыло болида. Сам 22-летний Мазепин остался цел.

skysports.com

Тем не менее сессию пришлось остановить.

Ранее стали известны зарплаты пилотов «Формулы-1» в сезоне-2021. Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял $10 млн по сравнению с прошлым годом. Годовая зарплата британца составила $30 млн, писал NEWS.ru.