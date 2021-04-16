Мазепин попал в аварию перед этапом Гран-при «Формулы-1»

Российский автогонщик «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию на последних минутах первой тренировки перед стартом второго Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом сообщает SkySports.
В начале сессии пилот «Формулы-1» вылетел в гравий, а затем добрался до контакта с барьерами. Гонщик повредил переднее антикрыло болида. Сам 22-летний Мазепин остался цел.
Тем не менее сессию пришлось остановить.
Ранее стали известны зарплаты пилотов «Формулы-1» в сезоне-2021. Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял $10 млн по сравнению с прошлым годом. Годовая зарплата британца составила $30 млн, писал NEWS.ru.