Мазепин поделился ожиданиями от этапа Гран-При Формулы-1 в Сочи

Российский автогонщик Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, поделился ожиданиями от этапа Гран-При в Сочи. Гонка пройдёт в воскресенье, 26 августа.

Я хорошо готов, для российских болельшиков это очень значимое событие. На первый этап в 2015 году я приехал сюда в роли начинающего гонщика, выступал в «Формуле-Рено», тогда сотрудничал с Williams. И с тех пор я был здесь каждый год, знаю трассу отлично, даже в какую сторону ветер будет дуть на главной прямой, а это важно, — передаёт слова Мазепина корреспондент NEWS.ru.

22-летний пилот добавил, что за подиум будут бороться Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, а так же Ландо Норрис и Данэль Риккьярдо.

В сезоне-2021 года Мазепин пока не набрал ни одного очка. Это его дебютный год в Формуле-1.

Ранее сообщалось, что с 2023 года российский этап Гран-при будет проходить в Санкт-Петербурге.