https://static.news.ru/photo/f51cfd58-677b-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: McLaren/facebook.com

В «Макларен» рассказали о самочувствии сотрудника команды, в организме которого была обнаружена инфекция коронавируса.

Член команды, чей тест на коронавирус на Гран-При Австралии оказался положительным, хорошо восстанавливается, симптомы исчезли, — сообщается на сайте F1.com .

Ранее команда отказалась от участия в Гран-при Австралии чемпионата мира «Формулы-1» из-за заражения сотрудника, который впоследствии был изолирован.

«Формула-1» должна была стартовать в прошедшие выходные в Мельбурне. Однако в связи со вспышкой инфекции коронавируса отменены или перенесены этапы Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая и Вьетнама. На данный момент руководители команд задумываются о целесообразности дальнейшего участия в гонках в Испании, Нидерландах и Монако. Ожидается, что сезон начнётся с этапа Гран-при в Азербайджане 7 июня.

Ранее владелец команды «Формулы-1» не смог ответить о гонках в 2020 году, писал NEWS.ru.