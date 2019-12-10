https://static.news.ru/photo/91d42fc4-1a9a-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Сочи Автодром Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что перенести этап Гран-при «Формулы-1» из Сочи в другую страну невозможно.

Есть достаточно приличный набор юридических моментов, которые позволят успешно бороться с представленными санкциями. Отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения этапа в другую страну, — цитирует Титова ТАСС.

Он подчеркнул, что контракт на проведение Гран-при России был подписан в 2010 году, задолго до расследований WADA, и действует до 2025 года.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.