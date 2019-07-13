https://static.news.ru/photo/df08ee46-a61a-11e9-a058-fa163e074e61_1024.jpg Фото: silkwayrally/Instagram

Лидер ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков белорус Сергей Вязович, выступающий за команду «МАЗ-СПОРТавто», досрочно завершил гонку из-за аварии.

На 33-м километре восьмого спецучастка восьмого этапа ралли по маршруту Байинбаолиг — Алашань его грузовик перевернулся.

Гонка проходит по территории России, Монголии и Китая.

Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253-м километре спецучастка в Монголии, писал News.ru.