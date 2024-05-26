Леклер впервые за карьеру выиграл домашний Гран-при в Монако

Фото: IMAGO/Paul Vaicle/Global Look Press

Чарльз Леклер

Пилот Ferrari Чарльз Леклер впервые выиграл в домашнем Гран-при в Монако. Эта победа стала шестой на его счету в «Формуле-1». А его напарник, испанец Карлос Сайнс, занял третье место. Таким образом гонщики сократили разрыв между Ferrari и Red Bull — сейчас в общей таблице у «быков» 276 очков, а у Ferrari — 252.

Второе место на пьедестале занял пилот McLaren Оскар Пиастри. Стоит отметить, что Макс Ферстаппен финишировал лишь шестым, а его напарник Серхио Перес на первом круге задел ограждение после контакта с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлкенбергом из Haas и «отправил» свой болид «в утиль». Таким образом, Чеко спустился на пятое место в рейтинге пилотов, а Сайнс-младший поднялся на четвертое.

На первом круге с дистанции также сошел пилот Alpine Эстебан Окон. Следующий этап «Формулы‑1» пройдет с 7 по 9 июня в канадском Монреале.

Накануне Леклер выиграл третью свободную практику Гран-при Монако, оставив Ферстаппена позади. Монегаск показал лучший круг за 1 минуту 11,369 секунды, в то время как нидерландец уступил ему 0,197 секунды, хоть и смог приблизиться к сопернику в конце сессии. Ранее Леклер также показал лучшее время по результатам второй свободной практики. 26-летний гонщик прошел круг за 1 минуту 11,278 секунды.