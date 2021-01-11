Легендарный гонщик «Париж — Дакар» Юбер Ориоль умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e6088d8-53f6-11eb-b29d-fa163e074e61_660.jpg Юбер Ориоль Фото: imago sportfotodienst via imago-images.de/Global Look Press

Скончался легенда ралли-марафона «Париж — Дакар» Юбер Ориоль. Французский гонщик, трёхкратный победитель соревнований умер от осложнений коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт «Дакара». Ориоль заразился вирусом два месяца назад, после чего у него возникли сердечно-сосудистые проблемы. 10 января он скончался в больнице Гарша, в пригороде Парижа. Ему было 68 лет.

Ориоль стал первым участником, выигравшим ралли «Дакар» на мотоциклах и автомобилях. В 2012 году он был назван легендой FIM за свои достижения в мотоспорте.

После завершения гоночной карьеры он с 1995 по 2004 год занимал должность спортивного директора «Дакара».

Как писал NEWS.ru, ранее на 42-м году жизни умер российский артист кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист Максим Браматкин. Об этом сообщил его друг и коллега Донатас Грудович. В кино он известен по фильмам «Звезда» и «Семь пар нечистых». Зрители его видели также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев».