Билеты на именную трибуну российского гонщика Даниила Квята будут продаваться по выгодной цене.
Промоутер российского этапа «Формулы-1» «Росгонки» сделал скидку при продаже билетов на трибуну Т3 в честь того, что Квят занял третье место на Гран-при Германии.
28 июля Квят стал третьим на Гран-при Германии. Россиянин поднялся на пьедестал впервые с 26 июля 2015 года, когда занял второе место на Гран-при Венгрии.
Квят получил подарок от команды в честь рождения дочери. Новорождённая Пенелопа Квят получит миниатюрный комбинезон «Торо Россо».
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.