https://static.news.ru/photo/c374fce8-b47e-11e9-86ac-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Jan Huebner/ima/Global Look Press

Билеты на именную трибуну российского гонщика Даниила Квята будут продаваться по выгодной цене.

Промоутер российского этапа «Формулы-1» «Росгонки» сделал скидку при продаже билетов на трибуну Т3 в честь того, что Квят занял третье место на Гран-при Германии.

28 июля Квят стал третьим на Гран-при Германии. Россиянин поднялся на пьедестал впервые с 26 июля 2015 года, когда занял второе место на Гран-при Венгрии.

Квят получил подарок от команды в честь рождения дочери. Новорождённая Пенелопа Квят получит миниатюрный комбинезон «Торо Россо».

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.