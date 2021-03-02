Квят стал резервным пилотом команды «Альпин» в «Формуле-1»

https://static.news.ru/photo/c40221d2-7b78-11eb-95b1-96000091f725_660.jpg Даниил Квят Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне будет резервным пилотом «Альпин». При необходимости он может заменить основных пилотов команды Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.

Рад стать частью этой команды. Она добилась неплохих результатов в прошлом году, она очень развита в плане технологий. Команда продемонстрировала прогресс в доработке машины, и я надеюсь, что этот тренд получит продолжение в новом сезоне. Постараюсь применить весь свой опыт как на трассе, так и вне её, чтобы помочь в доработке A521 и других машин. Как резервный пилот я буду поддерживать форму. Я постараюсь интегрироваться в команду во многих областях, — приводит Twitter команды слова российского пилота.

Daniil Kvyat joins Alpine F1 Team as Reserve Driver



Daniil Kviat

Alpine F1 Team Reserve Driver pic.twitter.com/sbBpVN7U0f — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021

Отмечается, что команда «Альпин», выступавшая ранее под брендом «Рено», также в ходе презентации представила машину на грядущий сезон.

В конце 2020 года стало известно, что Квят покинет «Формулу-1» после того, как команда «Альфа Таури» не стала продлевать с ним контракт. При этом в прошлом сезоне Даниил показал сравнительно неплохое выступление, набрав 32 очка и заняв 14-е место. Кроме того, он впервые за несколько лет приблизился к подиуму, став четвёртым на Гран-при Эмилии-Романьи.

Как сообщал NEWS.ru, двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо пострадал в «бытовой» аварии: он ехал на велосипеде, когда его сбил автомобиль. Инцидент произошёл накануне в Швейцарии. Именитого пилота быстро госпитализировали, ему сделали операцию.