https://static.news.ru/photo/f62415f6-e1de-11e9-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Он досрочно завершил выступление в третьей сессии свободных заездов из-за проблем с двигателем.

В ближайшее время технические специалисты намерены начать замену силовой установки на болиде Квята. Однако до начала заездов, старт которым будет дан в 15:00, сделать это они не успеют, сообщили в оргкомитете «королевских гонок».

Ранее News.ru писал, что Квят досрочно завершил первую тренировочную сессию из-за неполадок с болидом. Руководитель Toro Rosso Франц Тост объяснил это неполадками с топливной системой.

Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.