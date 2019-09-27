Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Он досрочно завершил выступление в третьей сессии свободных заездов из-за проблем с двигателем.
В ближайшее время технические специалисты намерены начать замену силовой установки на болиде Квята. Однако до начала заездов, старт которым будет дан в 15:00, сделать это они не успеют, сообщили в оргкомитете «королевских гонок».
Ранее News.ru писал, что
Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.