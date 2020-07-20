Квят прокомментировал гонку Гран-при Венгрии

https://static.news.ru/photo/fdcbcd12-c9e6-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Чемпионат «Формулы-1» в Венгрии Фото: HOCH ZWEI/Pool/Bryn Lennon/Global Look Press

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал гонку третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии. По его словам, он чувствовал возможность заработать очки, однако ожидания не оправдались.

Я доволен гоночным темпом, я обогнал несколько машин уже на первом круге и получил сигнал перейти на слики в нужное время. После пит-стопа я оказался позади тех, кого обогнал на первых кругах. Мне нужно пересмотреть гонку, чтобы её лучше понять, потому что я чувствовал, что сегодня есть шанс финишировать в очках, в итоге только 12-е место, которым я не очень удовлетворён, — рассказал Квят, слова которого приводит сайт «Альфа Таури».

Пилот также отметил, что в настоящее время он вместе с командой инженеров тщательно изучает машину — возможно, в Сильверстоуне будут применены некоторые «другие решения», чтобы болид лучше подходил под его стиль вождения.

Как писал NEWS.ru, Квят 19 июля финишировал 12-м по счёту. Победителем гонки стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Известно, что в активе Квята лишь один балл в личном зачёте, который он заработал на Гран-при Штирии.

Ожидается, что следующий этап чемпионата состоится на трассе «Сильверстоун» в Великобритании с 31 июля по 2 августа.