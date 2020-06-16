Квят потренировался с чемпионом мира по кикбоксингу

https://static.news.ru/photo/6d902e9e-b07a-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: instagram.com/danydk1

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят в преддверии сезона «Формулы-1» провёл тренировку на боксёрском ринге с чемпионом мира-2009 по кикбоксингу Федерико Веллой.

По словам гонщика, у него занятие с чемпионом прошло хорошо. К тому же, он попробовал немного «экзотическую тренировку на пресс».

Ранее Квят признался, что хотел бы принять участие в боксёрском поединке. Пилот рассказал, что в доме, где он живёт в Монте-Карло, открыли боксёрский зал, где он провёл несколько тренировочных боёв в последнее время, писалNEWS.ru.

Сезон «Формулы-1», отложенный из-за коронавируса, стартует3–5 июля с Гран-при в Австрии, где также пройдёт второй гоночный уик-энд сезона 10–12 июля.