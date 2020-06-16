Квят потренировался с чемпионом мира по кикбоксингу

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят в преддверии сезона «Формулы-1» провёл тренировку на боксёрском ринге с чемпионом мира-2009 по кикбоксингу Федерико Веллой.
По словам гонщика, у него занятие с чемпионом прошло хорошо. К тому же, он попробовал немного «экзотическую тренировку на пресс».
Ранее Квят признался, что хотел бы принять участие в боксёрском поединке. Пилот рассказал, что в доме, где он живёт в Монте-Карло, открыли боксёрский зал, где он провёл несколько тренировочных боёв в последнее время, писалNEWS.ru.
Сезон «Формулы-1», отложенный из-за коронавируса, стартует3–5 июля с Гран-при в Австрии, где также пройдёт второй гоночный уик-энд сезона 10–12 июля.
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