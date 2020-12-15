Квят поблагодарил болельщиков за поддержку в минувшем сезоне

https://static.news.ru/photo/1e2dfff2-3f0e-11eb-800a-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят в своём Instagram обратился к болельщикам.

Так, спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку в минувшем сезоне и подчеркнул, что именно они придавали ему сил и энергии.

Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат, — написал Квят в социальной сети.

Стоит отметить, что Квят не стал ничего сообщать касательно своего будущего в гоночной серии. Как ожидается, россиянин уступит место в «Формуле-1» Юки Цуноде.

Квят завершил сезон «Формулы-1» на 14-й позиции в личном зачёте. Лучшим результатом россиянина стала четвёртая позиция на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее NEWS.ru писал, что на заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выиграл нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В субботу, 12 декабря, он победил в квалификации. На втором месте финн Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем — его партнёр по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который недавно перенёс COVID-19.