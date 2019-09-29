https://static.news.ru/photo/af92063e-e2bf-11e9-af3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят заявил, что выжал максимум из болида на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. На фоне проблем с мотором и вынужденного пропуска квалификации 12-е место он назвал хорошим результатом.

Гонщик заявил, что записывает эту гонку себе в актив.

Очень доволен тем, как провёл гонку. Боролись до последнего круга. К сожалению, не хватило немного до очковой зоны, но надо быть реалистами, — цитирует Квята ТАСС .

Гонка 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» проходила в Сочи с 27 по 29 сентября. По ходу турнира на машине россиянина дважды возникали проблемы с силовой установкой. Из-за её замены пилот был вынужден выйти на старт основного заезда в конце решётки.

Как писал News.ru, победителем стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Второе место у его партнёра по команде финна Вальттери Боттаса. Третьим к финишу приехал представитель Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Следующий этап «Формулы-1» пройдёт в Японии с 11 по 13 октября.