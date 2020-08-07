Квят обновил дизайн шлема для Гран-при 70-летия

https://static.news.ru/photo/a196367c-d8b4-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Pool/Peter Fox/Global Look Press

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подготовил новую раскраску шлема ля Гран-при 70-летия. Об этом сообщает пресс-служба команды на своей странице в Twitter.

Изменений мало, только немного другой вариант раскраски. Правилами разрешено изменять дизайн шлема, а мы с дизайнером как раз немного заскучали, поэтому занялись его обновлением. Моё имя написано на нём иначе, — рассказал Квят.

На видеозаписи пилот распаковывает коробку со шлемом. Его недавно покрасили, поэтому шлем пахнет свежей краской, обратил внимание Квят. Он отметил, что новые изменения в экипировке ему нравятся.

Гран-при 70-летия — пятый этап «Формулы 1», который пройдёт с 7 по 9 августа в Великобритании на трассе «Сильверстоун» без зрителей. Он был включён в календарь в связи с отменой этапов из-за коронавирусной инфекции.

Ранее российский гонщик попал в аварию на Гран-при Великобритании. На 13-м круге он врезался в ограждение на входе в скоростной поворот. Несмотря на серьёзные повреждения болида, пилот не получил никаких травм. Глава Pirelli Motorsport Марио Изола высказал предположение, что авария Квята произошла из-за медленного прокола правого заднего колеса. Остатки покрышки были направлены в лабораторию в Милане. Выяснилось, что внутренняя часть обода колеса и борта шины перегрелись из-за механической проблемы. После этого произошло падение давления и шина лопнула, писал NEWS.ru.