Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании «Формулы-1»

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Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко оценила выступление российского гонщика «Формулы-2» Никиты Мазепина, который выиграл в первой гонке четвёртого этапа чемпионата мира в Великобритании.

В первую очередь хочется поздравить Никиту и его отца, который много вложил в то, чтобы Никита оказался там, где он есть. Это первое место — начало в истории больших побед...