Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Российский пилот из «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что причиной его вылета с трассы «Сильверстоун» во время гонки «Формулы-1» в рамках Гран-при Великобритании стал прокол колеса.
Гонка выглядела очень сильной, пока не произошёл прокол, который и завершил наш день, — написал Квят в своём Instagram.
Россиянин стартовал 18-м, однако к 12-му кругу сумел выйти на 12-е место, оставив позади партнёра по команде Пьера Гасли. Тем не менее уже на следующем круге Квят вылетел на входе в скоростной поворот и врезался в ограждение. Машина была довольно сильно повреждена, однако пилот не получил травм и смог самостоятельно выбраться из болида.
Победителем Гран-при Великобритании стал шестикратный чемпион мира британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен собирается покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.
Добавьте наши новости в избранные источники