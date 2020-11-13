Квят — всё: самое слабое звено «Формулы-1» не оправдало надежд

Завершилась, пожалуй, одна из самых интересных гонок этого сезона — Гран-при Стамбула. И исход соревнований получился удивительным. Как пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону удалось стать семикратным чемпионом мира, а Себастьяну Феттелю впервые в сезоне оказаться на подиуме — в материале NEWS.ru.

Невероятный старт

Надо признать, что Стамбул удивил как минимум новым асфальтом и погодой. Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко отметила, что критики и негативных отзывов о решении переложить асфальт прилетало из Турции довольно много. Но «шаманить» было поздно, дождь прекратился только перед началом гонки, дорога была в ужасном состоянии, что создало серьёзные проблемы ещё до старта сразу для нескольких спортсменов. Сначала в барьер попал Джордж Расселл («Уильямс»), выезжая с пит-лейна, после не смог удержаться на трассе и Антонио Джовинацци («Альфа-Ромео»), сломав переднее антикрыло. Но ему хотя бы удалось добраться до своей стартовой решётки и позволить механикам быстро справиться с задачей, а вот Расселлу с этим не повезло, он был вынужден стартовать с пит-лейна. Так же как и Пьеру Гасли («Альфа-Таури»), который лишился своей 13-й стартовой позиции и должен был начать гонку с последнего ряда решётки.

Тем не менее, несмотря на все трудности, пилоты показали просто невероятную борьбу. В связи с неустойчивыми погодными условиями гонщикам пришлось начинать заезд на дождевых шинах, жаль только, что они не сильно помогли. Тут уже не повезло другим спортсменам: после стартового флажка Макс Ферстаппен из «Ред Булла» сильно пробуксировал, что заставило его откатиться назад и потерять несколько хороших позиций, Валттери Боттасу из «Мерседеса», которого мы привыкли видеть сразу в тройке лидеров, пришлось развернуться в первом повороте, как и Эстабану Окону («Рено»). Всё это привело к тому, что первые три места достались Лэнсу Строллу («Рейсинг Пойнт»), Серхио Пересу («Рейсинг Пойнт») и Хэмилтону, который в конце концов сбавил обороты до шестого места из-за того, что вылетел с трассы. Именно в этот момент своим шансом воспользовался Себастьян Феттель из «Феррари». За один круг немецкий автогонщик умудрился обогнать сразу восемь соперников. Казалось, что и Макс Ферстаппен из «Ред Булла» поймал свою трассу и отставал от Феттеля на несколько секунд. А дальше хотелось протереть глаза и понять, точно ли это не сон, так как на пятом месте располагался Александр Албон («Ред Булл»), а следом за ним шли Хэмилтон и Даниэль Риккардо («Рено»).

Удача «Рейсинг Пойнт»

Лэнс Стролл HOCH ZWEI/Pool/XPB Images/Global Look press

То, что для одних является проблемой, для других — неслыханная удача. Пока трасса не успела высохнуть, «Рейсинг Пойнт» всех «рвал»: Стролл ставил одни рекорды за другими, показывая лучшие результаты кругов, Перес оторвался от Феттеля и Ферстаппена. Но затем вода с дороги ушла, все пилоты, кроме «Ред Булла», на пит-стопах «переобулись» на «промежуточные» шины, что позволило двигаться на три секунды быстрее. И тут же казус — в следующую секунду Джовинацци встал на обочине трассы из-за технических проблем. Но даже после этого ситуация в турнирной таблице не изменилась, зато Албон смог обойти Хэмилтона и даже Феттеля.

Вылет Ферстаппена и потеря очков Стролла

Ферстаппену всё никак не удавалось понять соперников и вырваться вперёд, что сильно усложнило ему жизнь. А в какой-то момент и вовсе, зацепив мокрую часть трассы на скорости, он потерял контроль над болидом. Эта ошибка развернула нидерландца, испортив шины, так что пришлось ехать к механикам, чтобы совсем не покинуть гонку. Потраченное время на пит-стопе обернулось ему восьмым местом.

Тут начал терять очки и лидер гонки Стролл. Всему виной по традиции стали шины. Резина выглядела совсем плохо, пилоту пришлось сворачивать в бокс, тем самым не просто упустив первое место, но и всю тройку. Вернулся он четвёртым, так и не вернув свои позиции. В итоге он и вовсе опустился до девятой строчки.

Слёзы Хэмилтона, красивый уход Переса и первый подиум Феттеля в сезоне

Льюис Хэмилтон nph / Bratic/Globl Look Press

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон давно вошёл в историю, но в Стамбуле он показал настоящее расчётливое мастерство. На изношенных «промежуточных» шинах он продолжал набирать обороты на кругах и обгонять соперников одного за другим. В итоге он обошёл Переса на целых 15 секунд, тем самым обеспечив себе место на пьедестале. А уж дальше пилот включил холодный рассудок и завершил гонку, как и полагается, на первом месте. В этот раз даже не понадобился напарник в лице Боттаса, который показал худшую гонку в сезоне и не просто не набрал очков, а скатился на 15-е место.

После пересечения финишной линии Хэмилтон не только поблагодарил своих коллег и помощников, но и пустил не одну скупую слезу.

Не мечтал об этом, когда был маленьким. Смотрел Гран-при, и это было за пределами, никто и никогда не сказал бы и не поверил, что можно такого добиться, но просто надо бороться и никогда не сдаваться. Когда мы приехали сюда, понимали, что гонка будет тяжёлой, я был разочарован позицией в квалификации, понимал — нам придётся побиться. Я видел, как Албон начал отрываться, и понимал, что из моих рук утекает хорошая гонка. Я проверял температуру шин, датчики, думал, что они перегреваются, затем я пытался снизить темп и в этот момент понял, что сделал правильный выбор. Я чувствовал, что всё более или менее под контролем, поэтому в конце решил не «переобуваться», — сказал он в интервью после гонки.

И если с первой строчкой всё было очевидно, то дальше всё оказалось гораздо интереснее. Совсем непривычно было видеть на втором месте Переса, который в следующем году уже не будет выступать за «Рейсинг Пойнт». К концу от шин мексиканца ничего не осталось. По его словам, в этом и была суть гонки, резину необходимо было беречь. Надо признать: Перес уходит красиво.

По-настоящему удивил Себастьян Феттель, который в последнем повороте обошёл своего напарника Шарля Леклера (у того были проблемы с шинами). Сам немец по окончании соревнований признал, что за 20 кругов до финиша хотел «переобуться» на сухие шины, но интуиция подсказала этого не делать. Что и сыграло на руку пилоту. Это первый подиум для Феттеля в этом году. Благодаря ему «Феррари», набрав 27 очков, оторвалась от «Альфа Таури» в Кубке конструкторов, но отстаёт от «Рено» на шесть очков в борьбе за пятое место в общем рейтинге.

Квят — всё

После замечательного Гран-при Эмилии-Романьи возникала мысль, что Даниил Квят из «Альфа Таури» и в этот раз сумеет блеснуть. Нет, это всё-таки была разовая акция. Российский пилот в «Формуле-1» точно завершает свой путь. Да, он сумел прорваться с 16-го на 12-е место, но в десятку лидеров так и не попал. И напарник его, к сожалению, не смог добиться хороших результатов, финишировав 13-м за Квятом. Сил горевать уже нет. Остаётся только досмотреть сезон и ждать следующий, в котором точно появятся новые интересные лица.