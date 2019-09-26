Пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица стартует на 16-м этапе сезона «Формулы-1» Гран-при России в Сочи с последнего ряда из-за замены на его болиде силовой установки.
Всего Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила замену силовых установок на пяти болидах, сообщает
Россиянин начнёт гонку в конце стартовой решётки из-за смены силовой установки, так как Квят уже использовал лимит замен. Каждая последующая влечёт за собой штраф в виде потери 10 и более мест на стартовой решётке.
Ранее News.ru писал, что Кубица покинет команду «Уильямс» в конце текущего сезона.