https://static.news.ru/photo/62341444-e112-11e9-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Basile/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица стартует на 16-м этапе сезона «Формулы-1» Гран-при России в Сочи с последнего ряда из-за замены на его болиде силовой установки.

Всего Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила замену силовых установок на пяти болидах, сообщает F1News.Ru. Помимо Кубицы свои позиции на старте (по пять мест) потеряли Макс Ферстаппен, Алекс Элбон (оба — «Хонда»), Пьер Гасли («Торо Россо») и россиянин Даниил Квят («Торо Россо»).

Россиянин начнёт гонку в конце стартовой решётки из-за смены силовой установки, так как Квят уже использовал лимит замен. Каждая последующая влечёт за собой штраф в виде потери 10 и более мест на стартовой решётке.

Ранее News.ru писал, что Кубица покинет команду «Уильямс» в конце текущего сезона.