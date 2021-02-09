Кто станет главным конкурентом Хэмилтона в борьбе за титул «Формулы-1»

За полтора месяца до начала нового сезона в «Формуле-1» окончательно сформировался состав пилотов — участников чемпионата мира. Команда «Мерседес», сохранявшая интригу до последнего, всё-таки оставила семикратного чемпиона сэра Льюиса Хэмилтона. Британец остался в «Королевских гонках» явно не для того, чтобы подпустить к лидерству хоть кого-то. Однако помешать ему стать самым титулованным гонщиком в истории могут сразу несколько пилотов. NEWS.ru рассказывает о наиболее опасных конкурентах, но при этом объясняет, почему всё-таки стоит сместить акцент с борьбы за чемпионство на внутрикомандные распри.

Лишь три коллектива остались без изменений: «Мерседес» (Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас), «Альфа Ромео» (Кими Райкконен, Антонио Джовинацци) и «Уильямс» (Джордж Рассел, Николас Латифи). Шесть остальных сменили состав наполовину: «Ред Булл» пополнил Серхио Перес, «Макларен» подписал Даниэля Риккардо, «Альфа Таури» сменил Даниила Квята на японца Юки Цуноду, Себастьян Феттель попробует перезапустить карьеру в «Астон Мартин» («Рэйсинг Поинт»), «Феррари» забрал Карлоса Сайнса, а Фернандо Алонсо оказался в «Альпин» («Рено»). И только «Хаас» полностью обновил состав, представив новичков Никиту Мазепина и Мика Шумахера.

Алонсо и Феттель

В «Формулу-1» вернулся 39-летний Фернандо Алонсо. И главной задачей перед ним стоит доказать, что он всё ещё тот Алонсо, которого помнит мир «Королевских гонок» (дважды чемпион, трижды вице-чемпион). И если «Альпин» наконец усилит мотор, то повторить былые успехи вполне реально.

У кого точно будет отличный болид, так это у Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». Четырёхкратный чемпион мира просто обязан доказать, что провал прошлого года был связан исключительно с командой, за которую он выступал.

Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ферстаппен

Никто не поспорит, что Алонсо с Феттелем — два опытнейших бойца. Но время великих всегда проходит очень не вовремя. Одной из главных звёзд «Формулы-1» уже давно является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Именно на его персону у Хэмилтона иногда дёргается глаз. 23-летний гонщик последние два сезона занимал третью строчку в борьбе за чемпионство. И его это явно не устраивает. Макс уже показывал и доказывал, что легко составляет конкуренцию «Мерседесу» (которому давно нет равных).

Ещё один пилот, в которого хочется верить, — Даниэль Риккардо. Он является тем редким кадром, который долго не знал, где продолжит карьеру. И продолжит ли её вообще. Странно было наблюдать, что ни одна топ-команда не готова рассмотреть такого спортсмена. Но «Макларен» всё-таки решился и сделал верную ставку. Риккардо точно не подведёт. Да, он не станет новым чемпионом 2021 года, но есть ощущение, что несколько пьедесталов нового сезона окажутся именно за ним.

Мазепин, Шумахер и Цунода

Увлекательно, что новый сезон пополнили сразу трое новичков. И первый, на кого любители автоспорта обратили внимание, конечно, Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля. 21-летний дебютант уже показал свои силы в «Формуле-2», став дважды победителем, за что удостоился доверия на высочайшем уровне. Но составить конкуренцию тому же Ферстаппену, а уж тем более Хэмилтону в этом году ему не удастся.

Равно как и Никите Мазепину, который в младшей серии перед переходом в «Королевские гонки» занял лишь пятое место по итогу сезона. Тем не менее ещё не успев дебютировать за «Хаас», он уже наделал шума глупой шуткой. Естественно, были и извинения, и затишье на некоторое время в своих социальных сетях. Но теперь каждая его ошибка будет стоить усиленного внимания со стороны негодующих болельщиков, которые до сих пор не понимают, почему «Хаас» не расторг с шутником контракт. А как мы знаем, Мазепин, в отличие от Шумахера-младшего, обладает агрессивным характером не только за пределами пелотона. Возможно, если довести российского спортсмена до ярости, то он и покажет великолепный результат и на трассе, но надолго его не хватит.

Не стоит ждать больших побед и от Цуноды даже несмотря на то, что во второй «Формуле» он показывал себя как бескомпромиссный спортсмен. Совершенно очевидно, что это единственный дебютант, у которого техника будет в несколько раз выше, чем у «Хааса». «Альфа Таури» уже заявляли об изменениях в новом году, и усовершенствованный двигатель тому прямое подтверждение. Благодаря этому мы не один раз увидим, как японец будет цепляться за каждую удачную и неудачную возможность вырваться вперёд.

Нешуточная борьба внутри

Нужно чётко понимать, что ни у одного из дебютантов нет ни единого шанса успешно стартануть, и также осознать, что «Мерседесу» мало кто может противостоять с точки зрения мощности болидов. Но Льюису точно следует обратить внимание на трёх опасных соперников, о которых говорилось в самом начале. А нам — наслаждаться борьбой внутри команд, потому что такого накала не наблюдалось давно.

Ферстаппену точно потреплет нервы Серхио Перес, который неплохо себя показал в прошлом году. Мексиканец не отдаёт свои очки просто так никому, особенно партнёрам.

А те же Алонсо и Феттель будут вырывать лидерство у молодых ребят в командах. Если же это им не удастся (что маловероятно), то обоих можно по праву списывать с турнира высочайшего класса. Только вряд ли Эстебан Окон и Лэнс Стролл захотят принимать позицию проигравших, в которой существовали весь прошлый сезон.

HOCH ZWEI/Pool/REUTERS/Global Look Press

Но самой главной интригой станет «Хаас» — дебютантам придётся определить главную звезду команды между собой. И ни одному из них гордость не позволит уступить.

Вспомните, когда последний раз такое было? Когда вы наблюдали старых чемпионов с новыми задачами, звёзд, готовых брать новые вершины, молодых новичков, готовых доказывать в одном сезоне сразу? Из всех участников сезона-2021 десять пилотов уже побеждали, ещё четверо занимали своё место на пьедестале. Единственные, кто там ещё не был, — Джордж Расселл, Николас Латифи и Антонио Джовинацци.

И пока мы ждём старт нового сезона, уже становится ясно, что чемпионат выдастся насыщенным и интригующим. Как минимум в командах.