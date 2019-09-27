https://static.news.ru/photo/a64a92b2-e1d9-11e9-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/imago-images.de/Global Look Press

Международная автомобильная федерация заявила о том, что всё готово к проведению автогонок в классе «Формула-1» в Сочи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он выразил уверенность в том, что Гран-при России пройдёт на высоком уровне.

В ходе встречи с бывшим исполнительным директором «Формулы-1» Берни Экклстоуном политик сообщил, что единственным риском для автогонок является погода.

Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года. Следующая гонка состоится 29 сентября 2019 года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что россиянин Роберт Шварцман, входящий в состав команды Prema Racing, стал чемпионом «Формулы-3». По количеству очков в зачёте пилотов – 202 – он является абсолютным лидером.