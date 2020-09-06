Косаченко считает, что призовые баллы Квята усилят давление в команде

https://static.news.ru/photo/e9d12aac-f054-11ea-9807-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят на Гран-при Италии Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко поделилась общим впечатлением от Гран-при «Формулы-1», которая состоялась в Италии. По итогам гонки первое место занял Пьер Гасли «Альфа Таури». На втором месте оказался Карлос Сайнс, представляющий «Макларен». Третье место досталось Лэнс Стролл. Гонщик Макс Ферстаппен снялся с гонки.

Если все время Хэмилтона ставить на последний ряд, то можем наблюдать интересные гонки. Нет Ферстаппена, нет Хэмилтона, нет «Феррари», их форма не позволяет сражаться с агрессивными ребятами. Удивительная гонка, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Эксперт рада победе напарника Даниила Квята Пьера Гасли. Однако по ее мнению, российскому пилоту придётся выдержать ещё большее давление, которое на него будут оказывать в команде.

Я невероятно рада за Гасли. Машина в кондициях, она даёт возможность показывать результат. Я не люблю теории заговора, гонка сложилась, как сложилась. Кто-то оказался за бортом, кто-то заработал честные очки. Даня заработал важные два балла, потому что на него ранее началось давление в команде. Однако кажется, что оно только усилится — партнёр выиграл, а он лишь девятый. Но на это мы смотрим со стороны. А так, давайте порадуемся за Даню и заработанные баллы, — добавила она.

Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал седьмым.

В квалификации же 35-летний пилот этапа «Формулы-1» Гран-при Италии он показал время 1 минута 18,887 секунды, писал NEWS.ru.