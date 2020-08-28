Косаченко призвала гонщика Квята взяться за ум

https://static.news.ru/photo/d8ba661a-ead8-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/daniilkvyat

Эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко поделилась общим впечатлением от Гран-при «Формулы-1», которая состоялась в Бельгии. По итогам гонки первое место занял Льюис Хэмилтон («Мерседес»), следом за ним расположился напарник Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Макс Ферстаппен показал прекрасный результат. Мне кажется, что мы все стали привыкать к подиуму в одном и том же составе с небольшими перестановками, поэтому ничего неожиданного в этом нет — как стартовал, так и финишировал. Хороший результат, учитывая, что «Мерседес» находится в каком-то своём мире и дивизионе, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

По её словам, этот Гран-при стал унизительным для «Феррари» и команды.

Мне показалось, что эта гонка — настоящая пощёчина для «Феррари». Уже ниже опуститься просто невозможно. Когда «Феррари» не может обойти даже «Альфа Ромео» и борется с «Хаасом» — это самая унизительная гонка, которую я когда-либо видела. Непонятно, кто и когда поставит точку в этой ужасной истории падения. Но рано или поздно это должно закончиться. Я не являюсь их поклонником, но представляю, в каком неистовом расстройстве находятся болельщики «Феррари», — добавила она.

Российский гонщик Даниил Квят в этом заезде не смог заработать очки, финишировав 11-м. Специалист отметила вклад его напарника Пьера Гасли, который прибавил в конце, оторвался от ближайшего преследователя на четыре секунды и завершил гонку восьмым.

Впереди всё как всегда. Жаль, что у нас Даня не смог заработать очки при том, что его напарник показывал в конце феноменальную скорость. Понятно, что у него были другие покрышки, но всё равно. Гасли оторвался от соперника на четыре секунды, мне очень понравилось его выступление и проголосовала за него как за пилота гонки. Кажется, Дане уже пора что-то делать. Уже середина сезона, правда, мы не знаем, как долго он будет продолжаться, но тем не менее. По прошедшей гонке пора браться за ум и понять, что не получается, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что команда «Формулы-1» «Альфа Таури» не планирует расторгать контракт с российским гонщиком Даниилом Квятом. Об этом заявил консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.