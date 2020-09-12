Косаченко надеется, что Квята поверит руководство «Альфа Таури»

https://static.news.ru/photo/cdade630-f5db-11ea-9b99-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко поделилась впечатлениями от прошедшего девятого этапа чемпионата мира по автогонкам Гран-при Тосканы.. По итогам соревнования Льюис Хэмилтон занял первое место — это 90-я победа в карьере. Главный соперник Макс Ферстаппен был вынужден сняться с гонки.

У нас с каждым днём гонки всё лучше и лучше, веселее и веселее. Создалось впечатление, будто это всё нереалистично, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Однако несмотря на исход, эксперт крайне рада за российского пилота Даниила Квята, который занял седьмое место и заработал шесть очков.

Невероятная радость — шесть очков за одну гонку. Надеюсь, что до конца сезона в Даниила будут верить, — добавила она.

Что касается второго снятия Макса Ферстаппена и неожиданного снятия Пьера Гасли, по ее мнению, «это гоночный инцидент». Зато третье место осталось за тайцем Александером Албоном из «Ред Булл», для которого этот подиум стал первым в карьере.

Максу не повезло. Непонятно, зачем он тормозном на рестарте. Затем мы увидели столкновение участников. Но с другой стороны, увиденное — это какая-то другая реальность. Этим шансом воспользовался Албон, доя которого это первый подиум. Очень обидно за «Уильямс», у них реально был шанс взять свои очки, если бы не проблема Латифи. Но с другой стороны, ходили бы слухи, мол, вот, поменяли менеджмент и сразу заработали очки, — заключила она.

Ранее гонка «Формулы-1» на Гран-при Тосканы была приостановлена на шестом круге из-за аварии с участием четырёх болидов, писал NEWS.ru.