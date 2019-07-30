Консультант команды «Ред Булл», выступающей в «Формуле-1», Хельмут Марко прокомментировал выступление дочерней команды — «Торо Россо» на Гран-при Германии.
Им наконец удалось реализовать потенциал. В ходе тренировок у них не всё получалось, так как обновления не сработали должным образом, а после они сами допустили ошибки. Но в гонке они проснулись. Квят — одарённый пилот, а Албону снова удалось показать бойцовские качества. Это хорошие перспективы на будущее, — цитирует Марко Auto Motor und Sport.
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии. Он поднялся на пьедестал впервые с 26 июля 2015 года, когда занял второе место на Гран-при Венгрии.
Следующий этап чемпионата пройдёт со 2 по 4 августа в Венгрии.
Ранее News.ru писал, что в Каталонии найдут средства, чтобы сохранить у себя этап «Формулы-1».