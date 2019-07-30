https://static.news.ru/photo/551c0562-b2de-11e9-824f-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Andrea Diodato/Global Look Press

Консультант команды «Ред Булл», выступающей в «Формуле-1», Хельмут Марко прокомментировал выступление дочерней команды — «Торо Россо» на Гран-при Германии.

Им наконец удалось реализовать потенциал. В ходе тренировок у них не всё получалось, так как обновления не сработали должным образом, а после они сами допустили ошибки. Но в гонке они проснулись. Квят — одарённый пилот, а Албону снова удалось показать бойцовские качества. Это хорошие перспективы на будущее, — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии. Он поднялся на пьедестал впервые с 26 июля 2015 года, когда занял второе место на Гран-при Венгрии.

Следующий этап чемпионата пройдёт со 2 по 4 августа в Венгрии.

Ранее News.ru писал, что в Каталонии найдут средства, чтобы сохранить у себя этап «Формулы-1».