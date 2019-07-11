https://static.news.ru/photo/ef288586-a3e3-11e9-a91e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концерт петербургской группы «Ленинград» откроет музыкальную программу Гран-при России гоночной серии «Формула-1», которая пройдёт в Сочи.

Как сообщает пресс-служба автодрома в Сочи, концерт состоится на Центральной площади Олимпийского парка 27 сентября в 20:00. В данный момент группа проводит тур, который, как заявил ранее основатель коллектива Сергей Шнуров, станет последним в истории группы. В 2018 году «Ленинград» также выступал во время этапа в Сочи, но в Ледовом дворце «Большой». Концерт посетило около девяти тысяч человек.

Помимо «Ленинграда», в рамках Гран-при, как сообщают организаторы гонки, 28 сентября выступит группа «Мумий Тролль».

Этап чемпионата мира «Формулы-1» пройдёт на «Сочи Автодроме» с 26 по 29 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.