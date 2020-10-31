Команда «Мерседес» досрочно выиграла кубок «Формулы 1»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Команда «Мерседес» в седьмой раз в истории взяла первое место в гонках класса «Формула 1».

Чемпионат ещё не окончен, но команда уже досрочно заняла первое место после того , как пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на гонке Гран-при Эмилии-Романьи.

Гонщик был вынужден выйти из гонки на 51-м круге из-за проблем с колесом.

В чемпионате «Формулы 1» первое место с 256 очками и восемью победами занимает пилот «Меседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место в турнирной таблице удерживает его напарник по команде Валттери Боттас.

Основной конкурент «Месредеса» в чемпионате 2020 года Макс Ферстаппен остаётся на третьем месте со 162 очками и одной победой на счету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что квалификационный заезд Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» выиграл финн Валттери Боттас. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 13,609 секунды.