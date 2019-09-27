https://static.news.ru/photo/724368c6-e1e9-11e9-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» может сменить своё название на «Альфа Таури». Ожидается, что это произойдёт в сезоне-2020.

По информации портала Racefans, электронное голосование по данному вопросу продлится до 3 октября. Для того чтобы утвердить новое название, нужно получить одобрение комиссии «Формулы-1».

Команда получила название «Торо Россо» в 2005 году, с тех пор как «Ред Булл» приобрёл команду Mirandi (1985–2005), отмечает ТАСС . В составе команды выступает россиянин Даниил Квят.

Ранее News.ru писал, что Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Он досрочно завершил выступление в третьей сессии свободных заездов из-за проблем с двигателем. В ближайшее время технические специалисты намерены начать замену силовой установки на его болиде.