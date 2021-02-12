Российская автокоманда начала защиту титула чемпиона ALMS с победы

https://static.news.ru/photo/4a51041c-6e34-11eb-ba1d-96000091f725_660.jpg Фото: пресс-служба G-Drive Racing

Российская автокоманда G-Drive Racing стала победителем 1-го этапа Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) в Дубае.

Как сообщается в пресс-релизе, оба экипажа прошли гонку стабильно, не заработав ни единого штрафа. Таким образом, команда начала защиту титула с победы.

В составе российской команды выступают: экипаж № 26 — Фердинанд Габсбург (Австрия, 23 года), Рене Биндер (Австрия, 28 лет) и Е Ифей (Китай, 20 лет).

Экипаж под номером 25: Франко Калапинто (Аргентина, 17 лет), Джон Фальб (США, 49 лет) и Руи Пинту де Андраде (Ангола, 21 год).

Всего в рамках ALMS пройдёт четыре этапа, причём все в ОАЭ. Два первых заезда (13 и 14 февраля) — в Дубае, а ещё два (19 и 20 февраля) — в Абу-Даби.