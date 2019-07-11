https://static.news.ru/photo/a17dba0c-a3d1-11e9-9e31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Руководство команды «Формулы-1» «Ред Булл» приняло решение украсить болиды «конюшни» цифрами 007 накануне 1007-го Гран-при «королевских гонок».

Отпраздновать 1007-ю гонку «Формулы-1», вспомнив Джеймса Бонда — возможность, которую невозможно пропустить, учитывая, что компания Aston Martin — наш титульный партнёр, — цитирует F1news руководителя команды Кристиана Хорнера.

14 июля на трассе в Сильверстоуне пройдёт Гран-при Великобритании, откуда «родом» герой романов и фильмов Джеймс Бонд — агент секретной британской службы МИ-6 с кодовым номером 007.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.