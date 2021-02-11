Команда B-Tuning удачно дебютировала на чемпионате России по зимнему треку

https://static.news.ru/photo/6b1f8ca2-6c65-11eb-ac9c-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Sevas 83/ wikipedia.org

На автодроме ТСТК Лада в Тольятти завершился чемпионат России по зимним трековым гонкам, в которых дебютировала московская команда B-Tuning Pro Racing Team.

Пилоты команды Андрей Севастьянов и Владимир Шешенин, защищавшие цвета коллектива, сражались прежде всего за командный результат, но в итоге стали бронзовыми призёрами зимнего чемпионата.

Гонки очень короткие — четыре круга по 40 секунд. Только светофор погас, и уже финиш. Времени на обгон практически не остаётся, да и в принципе совершить какой-либо манёвр без ошибки соперника, при этом не потеряв темп и не подставив самого себя под атаку, сложно. Очень специфическая дисциплина, требующая хладнокровия на старте и определённой отваги на входе в повороты, — сказал руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов.

23 февраля команда выступит в трековых гонках на Центральном московском ипподроме.

В прошлом году NEWS.ru побывал на пятом этапе чемпионата России по кольцевым гонкам на знаменитой трассе «Смоленское кольцо». На автодроме сошлись около 80 гонщиков почти из 20 регионов страны. 12 заездов прошли весьма зрелищно и порадовали красивой и напряжённой борьбой.