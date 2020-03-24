https://static.news.ru/photo/7c5694ac-6da6-11ea-a245-fa163e074e61_660.jpg Чейз Кэри Фото: Memmler/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри выразил надежду, что летом начнётся сезон-2020, который будет включать 15–18 этапов.

Мы понимаем, что ещё многие запланированные соревнования могут быть отложены, но и мы, и наши партнёры надеемся, что сезон начнётся летом этого года, — говорится в открытом письме Кэри, опубликованном на официальном сайте «Королевских гонок».

По его словам, сезон будет включать включать 15–18 этапов. Чейз добавил, что «Формула-1» готова вернуться на трассу при первой возможности «и подарить болельщикам полноценный сезон».

Ранее планировалось, что сезон стартует в Азербайджане, но этап перенесли на неопределённый срок, писал NEWS.ru. Таким образом, отменены семь стартовых этапов чемпионата из-за пандемии коронавируса. После отмены гонки в Баку следующим этапом согласно календарю значится канадский Монреаль (14 июня).