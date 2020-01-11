https://static.news.ru/photo/1c97a1b2-33ba-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин финишировал 14-м на шестом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов (багги).

Таким образом, россиянин упустил лидерство в общем зачёте и переместился на третье место.

Победу на шестом этапе одержал испанец Жерар Фаррес, на втором месте — чилиец Франсиско Лопес Контардо. Третьим финишировал бразилец Рейнальдо Варела.

Лидером общего зачёта стал Контардо.

Ранее Карякин финишировал пятым на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» и вышел в лидеры генеральной классификации, писал NEWS.ru.