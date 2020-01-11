Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин финишировал 14-м на шестом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов (багги).
Таким образом, россиянин упустил лидерство в общем зачёте и переместился на третье место.
Победу на шестом этапе одержал испанец Жерар Фаррес, на втором месте — чилиец Франсиско Лопес Контардо. Третьим финишировал бразилец Рейнальдо Варела.
Лидером общего зачёта стал Контардо.
Ранее Карякин финишировал пятым на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» и вышел в лидеры генеральной классификации, писал NEWS.ru.
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