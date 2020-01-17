https://static.news.ru/photo/d2a1d7ca-3941-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Sebastian Castaneda/Sopa Image/Global Look Press

Пилот российской команды Snag Racing Сергей Карякин доволен вторым местом в ралли-рейде «Дакар-2020», который прошёл в Саудовской Аравии.

Я считаю, что второе место на «Дакар-2020» — неплохой результат, которого мы достойны, учитывая уровень конкуренции в нашем классе SSV. Нам пришлось непросто, но мы ровно прошли всю дистанцию. Второе место — это отличный повод вернуться в Саудовскую Аравию в 2021 году за победой, — приводит слова Карякина пресс-служба команды.

Гонщик отметил, что команда приобрела опыт, благодаря которому в следующем году станет ещё сильнее.

Пилот команды Антон Власюк заявил, что трасса оказалась легче, чем он предполагал.

«Дакар-2020» мне лично не показался очень сложным, так как трассы Южной Америки приучили нас к максимальной концентрации на ориентирование. Я думал, что тут будет так же, но оказалось, что в Саудовской Аравии немного легче, поэтому ехали комфортно, не допуская ошибок, — сказал Власюк.

Экипаж российской команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина занял второе место в ралли-рейде «Дакар-2020» в категории багги. В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии, писал ранее NEWS.ru.