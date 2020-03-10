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Организаторы первого в сезоне этапа «Формулы-1» в Австралии сообщили, что не будут ограничивать вход на гонки для зрителей.

Ни за что. Мы должны разумно подходить к делу и двигаться вперёд по жизни, принимая необходимые меры предосторожности, — сказал исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт Guardian, отвечая...