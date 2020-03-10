Вице-чемпион ралли-марафона «Дакар»-2020 в категории багги Сергей Карякин заявил, что падение рубля отразится на российской команде Snag Racing.
Ситуация с курсом рубля точно отразится на нашей команде. Причём даже не столько коснётся стоимости участия, к слову, поднимется примерно на 20%, сколько скажется на работе со спонсорами. Экономическая ситуация ухудшится. И, безусловно, это повлияет на возможность поддерживать нашу команду, — приводит слова Карякина пресс-служба Snag Racing.
Он отметил, что календарь соревнования придётся урезать.
Мечта об участии в Кубке мира FIA остаётся несбыточной. Ситуация и так была достаточно трудная, а с нынешним курсом доллара и евро становится неподъёмной. Наши спонсорские запросы эта ситуация с курсом, может, и увеличит, но не факт, что нам выделят такие деньги. На данный момент ситуация со спонсорами на «Дакар-2021» никакая. Их нет и пока нет инициативы и возможности переговорить с партнёрами, — добавил Карякин.
Экипаж российской команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина занял второе место в ралли-рейде «Дакар-2020» в категории багги. В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии, писал ранее NEWS.ru.
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