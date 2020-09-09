Карякин: ралли «Золото Кагана» даёт хорошую тренировку за небольшие деньги

https://static.news.ru/photo/bf6da142-f341-11ea-9540-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонщик команды Snag Racing Team Сергей Карякин, стартовавший на этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана» в Астрахани, заявил, что организаторы приложили много сил для возобновления гонки, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.

Воспринимаю её (гонку. — NEWS.ru) как подарок от организаторов. Представляю, сколько сил и нервов они потратили, чтобы эта гонка состоялась. Можно сказать — первая в календаре. Это единственный этап чемпионата страны, на который я езжу. Он действительно того стоит, он даёт хорошую тренировку, причём за относительно небольшие деньги, — приводит слова Карякина пресс-служба команды.

Говоря о состоянии своего багги, чемпион и вице-чемпион ралли-марафона «Дакар» добавил, что технику смогли протестировать перед стартом.

Новая машина построена по-другому: иная конструкция рамы, топливного бака, развесовка, компоновка агрегатов и много других мелочей. Она застеклённая и более комфортная в сравнении с прошлыми. Рельеф Астрахани уникален (гонка проходит по просторам Наримановского района. — NEWS.ru), он всегда преподносит сложную конфигурацию песков: не в плане их высоты, а в плане убойности,— отметил Карякин, добавив, что это отличный шанс проверить технику, себя, свою физику.

В свою очередь, штурман Карякина Антон Власюк добавил, что гонки в Астрахани всегда были для него сложными.

Больше даже в моральном плане: либо все складывалось максимально удачно, либо, наоборот, — сказал Власюк.

Команда Snag Racing представлена двумя экипажами в классе Т3.

Ранее чемпион ралли-марафона «Дакар-2017» и вице-чемпион «Дакара-2020» Сергей Карякин прокомментировал маршрут ралли-рейда «Дакар»-2021, писал NEWS.ru.