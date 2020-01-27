Гонщики команды Snag Racing Сергей Карякин (чемпион «Дакара»-2017, вице-чемпион-2020) и дебютант «Дакара»-2020 Алексей Шмотьев во второй части интервью рассказали, почему не хотят взаимодействовать с Министерством спорта, что нужно сделать для развития автоспорта и почему на государственном уровне внимание уделяется только «КАМАЗ-мастер».
«Если Путин сказал, то всё так и есть»
— Сергей, вы перед стартом «Дакара»-2020, комментируя cанкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, заявили, что для вас участие под флагом страны — это принципиальный вопрос, и на старт гонки вы вышли с триколором. Не раздразнили ли вы своим жестом организаторов, и как относились к российским участникам «Дакара»?
— Предвзятое отношение чувствовалось к русским на «Дакаре». Например, после восьмого этапа у лидера общего зачёта Кейси Карри и победителя этапа Рейналду Вареле были диски большего диаметра, за счёт чего колёса легче, и на этом они сильно выигрывали в скорости. То есть они нарушили технический регламент. Или когда на «Ралли Марроко»-2019 у нас отобрали победу в общем зачёте (бразилец Вареле обжаловал результаты, и судьи отдали ему золото. — NEWS.ru). По времени мы были первые, по приборам — первые, но по результатам, написанным руками маршалов на бумаге, нам отдали второе место. Это спорная ситуация, и я не согласен с решением спортивных комиссаров.
— То есть всё-таки история с допингом в России сказывается, и вас пытаются засуживать?
— Не то, чтобы нас засудили...
(Алексей Шмотьев) — Просто в спорных моментах принимали сторону не нашей команды.
— А что насчёт допинг-контроля?
(С.К.) — Если честно, у нас никогда не брали пробы. Но если и возьмут, у нас есть специальные программы, в которых ты смотришь и понимаешь, что нам нечего бояться.
— Сейчас все федерации выступают в споре между РУСАДА и WADA третьей стороной. Как думаете, какое будет решение Спортивного арбитражного суда (CAS)?
(С.К.) — Ничего не изменится.
(А.Ш.) — Продавят нас. Решение подготовлено заранее.
(С.К.) — Если его уже приняли, то вернуть его назад практически невозможно.
(А.Ш.) — Люди, которые это решение приняли, должны признать свои ошибки, а это подсудное дело. Там вся фактура была подведена.
(С.К.) — Конечно. Планомерно шла работа, готовилась публика. Они готовили весь мир информационной повесткой к тому, что Россия всегда сидит на допинге, что мы «уроды», у нас всё происходит на политическом уровне и надо отстранять. Что и произошло.
(А.Ш.) — Ага, на допинге все сидим. А Серена Уильямс с огромными бицепсами чистая.
— Григорий Родченков всё-таки предатель или нет?
(С.К.) — Кто это такой?
— Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA, который слил все данные о допинг-пробах российских спортсменов и сбежал в США.
(А.Ш) — Что же вы нас подставляете-то такими вопросами (смеётся).
(С.К) Информатор?
— Конечно. Это информация открытая и не для кого уже не секрет. Президент России Владимир Путин назвал его «придурком с явными проблемами с законом».
(А.Ш.) — Если Путин сказал, то всё так и есть (смеётся).
(С.К.) — Если без шуток, я считаю, что это предательство.
(А.Ш.) — Давайте так. Человека судить нельзя, мы там не были, ничего не видели. Может быть, ему пистолет к виску приставили и сказали говорить. Мы не знаем мотивов человека. Может, он просто такой. Бог ему судья.
(С.К.) — Но такой поступок — это предательство.
— Приставили ему к виску пистолет или нет, но из-за него все спортсмены России выступали и будут дальше выступать под нейтральным флагом. Представим, что санкции распространились бы и не на Олимпийские виды спорта, такие как автоспорт. Вы были бы готовы выступать без триколора?
(С.К.) — Не знаю, это очень тяжёлый и спорный вопрос.
(А.Ш.) — Нам не доводилось принимать такие сложные решения.
(С.К.) — И нам очень бы не хотелось их принимать.
(А.Ш.) — Я думаю, в любом случае бы поехали.
(С.К.) — Честно? Не знаю. Я не хочу принимать такое решение.
(А.Ш.) — Я бы, наверное, поехал под своим или нейтральным. Я бизнес-пилот, это некое моё хобби. Я не пытаюсь сделать карьеру гонщика. Но если бы Серёжа сказал: «Лёша, нет», — то нет. Я бы его поддержал, потому что это мой друг. Сложно говорить, очень много составляющих.
(С.К.) — И участвовать не хочется, и не участвовать нельзя.
«Минимальное взаимодействие с властями»
— Не можем не спросить о переменах в правительстве РФ. Новым министром спорта назначен Олег Матыцин. Знаете о нём что-нибудь?
(С.К) — Я читал новости про него...
(А.Ш.) — Некоторые слухи ходят (о том, что он был судим за передачу земель под Черкизовский рынок. — NEWS.ru). Видишь одну информацию, потом начинаешь искать и находишь уже другое. Нельзя всему верить, что написано в Интернете. Что было, то было. Посмотрим, что за человек.
— Тогда мы вам коротко расскажем, кто он. Естественно, он тоже, как и прежний министр Павел Колобков, бывший спортсмен. Матыцин обладатель Кубка СССР по настольному теннису и мастер спорта СССР. И мы не исключаем, что поддержка пинг-понгу в России точно будет. Колобков — олимпийский чемпион по фехтованию и с этим вида спорта у нас в стране тоже порядок. Ну а если мы говорим о Виталии Мутко, который долгое время возглавлял ведомство, то он по первому образованию «моторист», а уже позже стал юристом и экономистом, к тому же возглавлял Российский футбольный союз, соответственно, больше всего внимания было уделено игре номер один. Будет ли у нас министр в будущем из мира автоспорта, никто не знает. В связи с этим, есть ли у вас надежда, что Матыцин уделит внимание автоспорту в стране? И что нужно сделать для того, чтобы вывести автоспорт на другой уровень?
(А.Ш.) — Включить его в Олимпийские виды спорта (смеётся). На самом деле, надеяться можно на всё что угодно, но готовиться к тому, что сильно ситуация не поменяется. И только нашим примером, и других участников автоспорта получится что-то сдвинуть.
(С.К) — Согласен. А наш пример — это результативность, и наша задача вовлекать как можно больше людей в технические виды спорта, помогая им максимально советом, помощью, административным ресурсом. Если ко мне кто-то обращается, я всегда стараюсь оказать должное содействие. Конечно, когда ко мне приходят с просьбой занять денег или взять в команду, то я не могу поддержать, потому что у меня у самого дефицит бюджета. А вкладывать средства в человека, который не знает, куда идёт, это, мягко говоря, малоэффективно. Нужна целая программа, которая рассчитана на многолетнее сотрудничество.
— Так может вам самим выйти на нового министра и предложить программу развития, если такая у вас имеется?
(С.К.) — Да вы что? Он нас, наверное, даже не знает. Да и зачем? Мы знаем, чем это закончится. Я много раз это делал, слышал: «Да, нам это нужно, будем делать». Потом заканчивается тем, что ты готовишь кучу документов, тратишь на них кучу времени и сил, сам бегаешь по этим кабинетам, узнаёшь, приносишь бумаги, а по факту они этой бумагой подтираются и ничего не происходит.
(А.Ш.) — Вот почему так происходит? Может из-за бюрократизма. Эти бумаги могут просто теряться и не доходить до логического завершения. Наше-то областное министерство спорта (оба гонщика из Екатеринбурга. — NEWS.ru) интересуется нами, и автоспортом, в частности, постольку-поскольку. Чтобы что-то получилось у нас, надо чтобы замминистра или министр планомерно контролировали выполнение задачи. А получается, сказали и забыли.
— А вы им не напоминаете?
(С.К.) — Напоминаем, получаем ответ: «Всё делаем, работаем». А результата нет. Я выработал для себя такую тактику — минимальное взаимодействие с властями. Дай бог, чтобы не мешали.
— Как реагировали, когда чиновники говорили и не делали?
(С.К.) — Смирились, поняли, что это такая система.
(А.Ш.) — Поначалу неприятно было, когда сам обращаешься за помощью, тебя игнорируют, а потом...
— Но ведь когда надо, государство воспользуется вашим именем, упомянет. Вот, у нас Карякин чемпион.
(С.К.) — Хотят использовать? Пожалуйста.
— Президент страны регулярно по итогам «Дакар» встречается с «КАМАЗ-мастер», а с Карякиным — нет. Чем Карякин хуже?
(А.Ш.) — Мало «Дакаров» выиграл (смеётся).
— Но мы-то все прекрасно знаем спортивный путь Сергея.
(С.К) — Здесь вопрос лоббирования. В «КАМАЗе» есть Сергей Геннадьевич Савостин (заслуженный мастер спорта России. — NEWS.ru), он сильнейший лоббист со связями вплоть до первого лица, и все знают, что он общается с Владимиром Владимировичем и просто боятся что-то не сделать. Вопрос в том, что для любого первого лица региона доходит очень избирательная информация, которая интересна помощникам, окружению. Если ты не интересен окружению, то ничего не будет.
(А.Ш) — Я помню ситуацию, Сергей рассказывал, что он обращался к нашему губернатору, а ему кто-то неправильные сведения донёс. То есть Сергей, грубо говоря, просил одну сумму, а губернатору сказали в пять или шесть раз больше. И это выяснилось по факту. Но всё равно ничего не помогло (смеётся).
«Дай бог, с землёй нам помогут»
— Как в Екатеринбурге обстоят дела с автомобильным спортом?
(С.К.) — У нас нет даже нормальной площадки, нет кольца, нет хорошей базы для мотокросса, где можно оставить мотоциклы, в тепле переодеться. Честно, как бы ни грустно это было признавать, не очень у нас хорошо дела обстоят. Могло бы быть и лучше.
(А.Ш.) — Опять же, какие-то единичные проявления. У нас толком нет мест для тренировок. Знакомый вот построил ледовую трассу, все желающие приезжают кататься, но это бизнес. А те ребята, которые ездят на серьёзные гонки, раллийные вещи — это всё делается за свои деньги.
(С.К.) — Что-то доступного для детей, если у тебя родители не олигархи, к сожалению, нет.
(А.Ш.) — Сергей почему-то молчит, но у нас есть цель сделать детскую мотошколу. Это будет некая ступенька для продвижения автоспорта.
(С.К.) — Это очень давний проект, который будет, безусловно, не коммерческий, а станет содержаться за счёт спонсоров, возможно, задействуем областной бюджет. Конечно, это тяжело, потому что суммы очень большие, это серьёзная нагрузка на спонсоров. В нынешние нестабильные времена нет понимания на следующие 5-10 лет, очень сложно брать ответственность на себя, потому что это материальная база. Мы выстраиваем модель, которая, дай бог, сможет сама себя содержать.
— А какие сроки реализации?
(С.К.) — Пока непонятно. Есть интерес у спонсоров, есть бюджет, понимание, что эта школа нужна городу, есть заинтересованность. Мы можем сделать это не просто как школу для гонщиков, которые приехали, погоняли и уехали, а мы сделаем как школу личности. Ведь чтобы быть результативным гонщиком, должны быть на месте мозги. Это не просто, где учат кататься на багги, мотоцикле, квадроцикле, а где учат психологии гонок, матчасть, где учат ремонтировать, собирать, проектировать, изготавливать технику. Это будет целый кластер молодёжи, которая выйдет на трудовой рынок, и абсолютно новое поколение, которого сейчас нет.
(А.Ш.) — Как сказал Сергей, есть определённая договорённость со спонсорами, говорят, мол, ищите площадку, трек какой-то, плюс надо построить помещения под раздевалки, сервисы, где всё это хранить. Это серьёзный проект, который за год-два не сделаешь.
— На какой возраст будет направлен проект?
(С.К.) — Думаю, что от пяти лет, это более или менее реально.
— Уже понятно, что основной расход на проект из вашего кармана? Областной бюджет вам поможет? Или копейки выделит?
(А.Ш.) — Если выделит. Ну, дай бог, с землёй нам помогут. Но, насколько я понимаю, таких договорённостей нет.
(С.К.) — Нет, на самом деле область ни в коем случае не отказывает, но и фактических шагов в решении этой ситуации нет.
— На участие в «Дакаре» выделяли средства?
(А.Ш.) — Давали.
(С.К.) — Да, команде платили зарплату, но уволили со словами: «Ну, победите сначала». А это было после победы на «Шёлковом пути»-2019.
— Как считаете, с чем связаны постоянные победы команды в «Дакаре»?
(С.К.) — С подготовкой, ресурсами, подходом, профессионализмом.
(А.Ш.) — Опытом.
— То есть конкурентов вообще нет?
(С.К.) — Есть, пока машины не начинают разваливаться.
— А вы общаетесь с «КАМАЗовцами»?
(С.К.) — Безусловно, с тренерами очень хорошие отношения, с Андреем Каргиновым мы знакомы с Олимпиады в Сочи, и до сих пор поддерживаем отличные отношения. Всегда рады видеть друг друга.
(А.Ш.) — А мне удалось даже в «КАМАЗе» посидеть (смеётся).
— Не пробовали порулить?
(А.Ш.) — Рулить не стал, уж больно большая техника.
«Сейчас я интересен, а через пару месяцев забыли»
— Итак, «Дакар» завершён, вы у прессы нарасхват. Не устаёте общаться с журналистами?
(С.К) — Это больше приятная усталость, но очень хочется, чтобы это было раз в год. Вот, мы говорим, что если министр спорта будет предпринимать шаги, то будет интерес к нашему виду спорта, но и СМИ должны делать шаги в этом плане. То есть прошёл «Дакар», сейчас я интересен, все СМИ нас собрали, а через пару месяцев забыли. Если вы действительно хотите не «сжирать» спортсменов и их славу, которую они получили, не хотите всё выжить и выбросить, а собираетесь развивать уровень спорта, то тогда и вы должны планомерно работать с каждым спортсменом. Я не говорю про нас, ведь не только автоспорт в неоднозначном положении. Нужно в хорошем контексте говорить про спортсменов, не как про футболистов, которые сегодня напились, избили кого-то или пропили пять миллионов. Понятно, что сейчас такое общество, которому интересна грязь спортсменов.
— Встанем на защиту коллег. Мы же понимаем, что есть топовые виды спорта, как футбол или хоккей. Есть темы, как вы уже упомянули, что кто-то напился или избил кого-то, и пипл, как говорится, «хавает». Увы, но мы иногда работаем и на таких пиплов. К сожалению, вы правы, вы интересны читателям только тогда, когда что-то выиграли. И при всём уважении к вам, мы сколько угодно можем писать про Карякина, Шмотьева и «КАМАЗ-мастер», но интереса к вам не возникнет до того времени, пока в России не будет развиваться автоспорт.
(С.К.) — Но если его развивать со всех сторон, то он будет расти.
(А.Ш.) — Можно же в новости про футболистов написать: «Карякин тоже молодец» (смеётся).
— Можно, конечно. Но народ охотнее прочитает, что Карякин по-прежнему не решил вопрос со спонсором или, если Карякин поведает о «трындеце и трэше» на «Дакаре», как это недавно сказала мотогонщица Анастасия Нифонтова. Знаете, сколько людей прочитало новость, когда Сергей сломал руку на «Дакаре»-2018?
— У меня всё ещё спрашивают: «А рука-то зажила»?
— Вот вам и ответ, что нужно людям, а ведь с того момента прошло два года. Понятно, что СМИ должны уделять должное внимание, но и со стороны спортивных федераций должна быть коммуникация с нами. Вот Российская автомобильная федерация (РАФ)...
(А.Ш.) — Бедно живёт.
— Таких федераций, которые бедно живут, у нас не мало, но при этом они пиарят своих спортсменов и пытаются что-то донести СМИ. Вот, в качестве примера, Федерация регби России. Как модно говорить, хайпанули на Кубке мира и хайпуют дальше. Придумывают инфоповоды, которые активно подхватываются СМИ, Путин о нём говорит. Хотя, регби, тоже не очень-то и популярно в России.
(С.К) — Согласен. Проблема есть не только в плане освещения, но и работы со спортсменами. Очень сложная структура РАФ. Какие бы у меня ни были хорошие отношения с некоторыми людьми, я думаю, что они также скажут, что нужно менять структуру, чтобы была эффективность. Вот тоже яркий пример: Шахматная федерация Свердловской области — она погрязла в болоте, во лжи, в коррупции до тех пор, пока не пришёл новый президент Альберт Степанян. Сразу появились деньги, порядок, интерес, работают школы. Это всё благодаря главе. Сейчас, к сожалению, дефицит таких людей.
— Для вас РАФ что-то делает?
(С.К.) — Выдаёт лицензии.
— А вы довольны нынешним руководством и вообще контактируете ли с кем-то?
(С.К.) — Я контактирую с техническим отделом. Их работа устраивает, хоть и есть определённые сложности, как и везде. А вот говоря про развитие автоспорта, есть некий дисбаланс. Опять же, кольцо (кольцевые гонки. — NEWS.ru) развивается сильнее, потому что им кажется, это интереснее. Другие же категории автоспорта развиваются хуже. В Совете РАФ все специалисты кольца и толкают его. Надо понимать, что это общий фон развития технических видов спорта.
Хорошо, они развили кольцо, которым интересуется 10% всего населения. Но если бы развивали и другие технические виды спорта, то ими интересовались бы ещё 90%, но этого не происходит. Давайте равномерно распределим усилия на все виды спорта, тогда интересоваться будут 50%, а не 10, и тогда мы получим большую аудиторию. У нас есть какие-то интриги, какая-то ерунда — это абсолютно бесполезно для развития.
Почему противно помогать развивать автоспорт? Потому что получается, мол, лучше я один буду выигрывать. Окей, ты выиграешь среди помойки, но чемпионат не будет интересен. Если хочешь расти, то будь добр развиваться в здоровой конкуренции. Люди этого боятся, не хотят, потому что не уверены в своих силах и начинают всех отталкивать из этого мира и класса, так как не дай бог кто-то залезет на их территорию и получит кусочек их славы. А если бы участвовали 15 человек, то и аудитория была бы в 15 раз больше, потому что каждый понемножечку вкладывает в развитие спорта. Развитие зависит не только от государства и СМИ, но и от самих гонщиков. Если они ничего не будут делать, то и интересоваться не будут.
Да и без поддержки государства спорт умрёт. И если не получается развивать какой-то определённый вид, то нужно развивать общий интерес к спорту. Футбол классный, понятно, но когда мы ничего выиграть не можем, то и народ к стране также начинает относиться, потому что любовь к спорту прямо пропорциональна любви к стране, ну, в моём понимании. Вот когда Россия обыграла испанцев на чемпионате мира по футболу, все говорили: «Блин, круто, Россия вперёд». А когда проигрываем, то слышим: «Лохи».
— Это уже менталитет наш, от этого никуда ни деться. Такое будет всегда и везде, и в автоспорте в том числе.
(С.К.) — Безусловно, но в моём понимании, можно планомерно вести другое освещение событий: детский картинг, например, где нет интриг и прочей грязи, но именно благодаря освещению дети смогут получить узнаваемость, спонсорство, славу, которая позволит заниматься спортом. Каждый ребёнок, достигший успеха, даёт ещё пять-десять детей. Ведь они видят, что у другого получается, значит, получится и у него. Это даст силы заниматься спортом, а не идти пить и курить на улицу. Важно рассказывать про простых людей.
(А.Ш.) — Должна быть система, точечной информацией ситуацию не исправишь. Это должно исходить от всех нас.
«Пытались столкнуть лбами с моей же командой»
— С освещением автоспорта в СМИ выяснили. Выше вы упомянули об интригах между гонщиками. Какого характера?
(С.К.) — На чемпионате России была ситуация, когда ко мне подошли из нашего экипажа и сказали: «Серёга, ты зачем сказал, что у нас машина сломана и она не может быть допущена к старту»? Это я сказал? Это «дерьмо» и болото есть в действительности. Зачем распускать подобные слухи?
(А.Ш.) — Я не так близко с этим сталкивался, но подковёрная возня присутствует. Скажем, я был разочарован. Ты приезжаешь, это одна тусовка, одни интересы. И когда начинается... Серёжа — личность знаменитая в этих кругах, поэтому его и касалось.
— Как с этим бороться?
(А.Ш.) — Есть два варианта: просто не обращать на это внимание и забивать, не поддерживать слухи, не давать подпитку этой информации, что самое правильное. Либо входить и бить себя левой пяткой в грудь и говорить: «Нет, ребята, вы не правы».
(С.К.) — Становясь частью этого.
(А.Ш.) — Конечно, иногда приходится. Была ситуация, когда подвыпивший товарищ приходит, и чуть ли не за грудь Сергея берёт, и говорит: «Какого чёрта ты так поступил с [Александром] Доросинским (выступает в категории внедорожники. — NEWS.ru) на «Дакаре»? Серёжа отвечает: «Ты чего, друг»?
— А можно подробнее?
(А.Ш.) — Это старая история. Просто одни воспринимают так, другие — иначе. Одни считают, что Серёжа такой-сякой, нехорошие слова говорит, и приходят выяснять отношения.
(С.К.) — Я показываю документ, по которому у нас была договорённость, а там абсолютно другая информация. Я говорю: «Смотри, ты пришёл и начал наезжать, выслушав только одну сторону конфликта, доверившись ей, ты увидел, насколько ты сам в дураках оказался».
(А.Ш.) — На чемпионате России меня пытались столкнуть лбами с моей же командой. Человеку надо было достигнуть определённой цели. На меня попытался надавить, дискредитировать в глазах моей же команды, а за пару дней до этого звонил Сергею и просил помощи. Ну вот как?
(С.К.) — А так всё очень спокойно. У нас хорошие отношения с гонщиками. Но вопрос в том, что если вы не общаетесь, то живёшь спокойно. А у нас нужно взбодриться.
— Да уж, ну и бардак у вас в «гоночном королевстве». Нервы у вас, Сергей, судя по всему, железные. Откуда столько сил?
(С.К.) — От любви к этому делу.
(А.Ш.) — Любовь зла, полюбишь и... автоспорт (смеётся).
«Главное, умудриться не обанкротиться»
— Сергей, «Дакар»-2020 позади, какие планы?
— Сейчас много рабочих задач: строим машину Алексею на гонку «Северный лес». Мы можем физически не успеть привезти машину на гонку, конечно, сейчас надо доработать те машины, на которых мы были на «Дакаре», плюс готовиться к гонкам физически и морально. А, главное, умудриться не обанкротиться (смеётся).
— Сильная доработка требуется?
— На самом деле, у нас сейчас машина полностью доработана, существует в электронном виде, а из электронного вида нужно перевести в реальный, в принципе, надо две-три недели.
— Отдыхать успеваете после соревнований?
(А.Ш.) — «Дакар» закончился, мы приехали, и я понимаю, что поеду следующий. Когда был на «Шёлковом пути», понял, что такое длинные гонки, режим, и когда мы ехали на последнем участке, думал: «Блин, что-то я не накатался». А мы проехали суммарно 5,5 тысячи километров. Я бы ещё поехал.
— Это круто, когда работа — это отдых.
(С.К.) — Да, согласен. Но иногда после работы-отдыха тоже нужно отдыхать.
—Удаётся?
(А.Ш.) — Стараемся расслабляться. Вот с Сергеем летом катались на мотоциклах по Европе. Отдохнули здорово.
(С.К.) — Да, на пять дней вырвались.
— Где были?
(С.К.) — В Испании.
(А.Ш.) — Оттуда по побережью во Франции, потом по горам поднялись обратно.
(С.К.) — В этом году надеемся повторить.
— Такой же маршрут?
(А.Ш.) — Нет, по Европе где-нибудь также.
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