Гонщики команды Snag Racing Сергей Карякин (чемпион «Дакара»-2017, вице-чемпион-2020) и дебютант «Дакара»-2020 Алексей Шмотьев во второй части интервью рассказали, почему не хотят взаимодействовать с Министерством спорта, что нужно сделать для развития автоспорта и почему на государственном уровне внимание уделяется только «КАМАЗ-мастер».

«Если Путин сказал, то всё так и есть»

— Сергей, вы перед стартом «Дакара»-2020, комментируя cанкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, заявили, что для вас участие под флагом страны — это принципиальный вопрос, и на старт гонки вы вышли с триколором. Не раздразнили ли вы своим жестом организаторов, и как относились к российским участникам «Дакара»?

— Предвзятое отношение чувствовалось к русским на «Дакаре». Например, после восьмого этапа у лидера общего зачёта Кейси Карри и победителя этапа Рейналду Вареле были диски большего диаметра, за счёт чего колёса легче, и на этом они сильно выигрывали в скорости. То есть они нарушили технический регламент. Или когда на «Ралли Марроко»-2019 у нас отобрали победу в общем зачёте (бразилец Вареле обжаловал результаты, и судьи отдали ему золото. — NEWS.ru). По времени мы были первые, по приборам — первые, но по результатам, написанным руками маршалов на бумаге, нам отдали второе место. Это спорная ситуация, и я не согласен с решением спортивных комиссаров.

— То есть всё-таки история с допингом в России сказывается, и вас пытаются засуживать?

— Не то, чтобы нас засудили...

(Алексей Шмотьев) — Просто в спорных моментах принимали сторону не нашей команды.

— А что насчёт допинг-контроля?

(С.К.) — Если честно, у нас никогда не брали пробы. Но если и возьмут, у нас есть специальные программы, в которых ты смотришь и понимаешь, что нам нечего бояться.

— Сейчас все федерации выступают в споре между РУСАДА и WADA третьей стороной. Как думаете, какое будет решение Спортивного арбитражного суда (CAS)?

(С.К.) — Ничего не изменится.

(А.Ш.) — Продавят нас. Решение подготовлено заранее.

Алексей Шмотьев и Сергей Карякин Сергей Булкин/NEWS.ru

(С.К.) — Если его уже приняли, то вернуть его назад практически невозможно.

(А.Ш.) — Люди, которые это решение приняли, должны признать свои ошибки, а это подсудное дело. Там вся фактура была подведена.

(С.К.) — Конечно. Планомерно шла работа, готовилась публика. Они готовили весь мир информационной повесткой к тому, что Россия всегда сидит на допинге, что мы «уроды», у нас всё происходит на политическом уровне и надо отстранять. Что и произошло.

(А.Ш.) — Ага, на допинге все сидим. А Серена Уильямс с огромными бицепсами чистая.

— Григорий Родченков всё-таки предатель или нет?

(С.К.) — Кто это такой?

— Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA, который слил все данные о допинг-пробах российских спортсменов и сбежал в США.

(А.Ш) — Что же вы нас подставляете-то такими вопросами (смеётся).

(С.К) Информатор?

— Конечно. Это информация открытая и не для кого уже не секрет. Президент России Владимир Путин назвал его «придурком с явными проблемами с законом».

(А.Ш.) — Если Путин сказал, то всё так и есть (смеётся).

(С.К.) — Если без шуток, я считаю, что это предательство.

(А.Ш.) — Давайте так. Человека судить нельзя, мы там не были, ничего не видели. Может быть, ему пистолет к виску приставили и сказали говорить. Мы не знаем мотивов человека. Может, он просто такой. Бог ему судья.

(С.К.) — Но такой поступок — это предательство.

— Приставили ему к виску пистолет или нет, но из-за него все спортсмены России выступали и будут дальше выступать под нейтральным флагом. Представим, что санкции распространились бы и не на Олимпийские виды спорта, такие как автоспорт. Вы были бы готовы выступать без триколора?

(С.К.) — Не знаю, это очень тяжёлый и спорный вопрос.

(А.Ш.) — Нам не доводилось принимать такие сложные решения.

(С.К.) — И нам очень бы не хотелось их принимать.

(А.Ш.) — Я думаю, в любом случае бы поехали.

(С.К.) — Честно? Не знаю. Я не хочу принимать такое решение.

(А.Ш.) — Я бы, наверное, поехал под своим или нейтральным. Я бизнес-пилот, это некое моё хобби. Я не пытаюсь сделать карьеру гонщика. Но если бы Серёжа сказал: «Лёша, нет», — то нет. Я бы его поддержал, потому что это мой друг. Сложно говорить, очень много составляющих.

(С.К.) — И участвовать не хочется, и не участвовать нельзя.

«Минимальное взаимодействие с властями»

— Не можем не спросить о переменах в правительстве РФ. Новым министром спорта назначен Олег Матыцин. Знаете о нём что-нибудь?

(С.К) — Я читал новости про него...

(А.Ш.) — Некоторые слухи ходят (о том, что он был судим за передачу земель под Черкизовский рынок. — NEWS.ru). Видишь одну информацию, потом начинаешь искать и находишь уже другое. Нельзя всему верить, что написано в Интернете. Что было, то было. Посмотрим, что за человек.

Олег Матыцин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Тогда мы вам коротко расскажем, кто он. Естественно, он тоже, как и прежний министр Павел Колобков, бывший спортсмен. Матыцин обладатель Кубка СССР по настольному теннису и мастер спорта СССР. И мы не исключаем, что поддержка пинг-понгу в России точно будет. Колобков — олимпийский чемпион по фехтованию и с этим вида спорта у нас в стране тоже порядок. Ну а если мы говорим о Виталии Мутко, который долгое время возглавлял ведомство, то он по первому образованию «моторист», а уже позже стал юристом и экономистом, к тому же возглавлял Российский футбольный союз, соответственно, больше всего внимания было уделено игре номер один. Будет ли у нас министр в будущем из мира автоспорта, никто не знает. В связи с этим, есть ли у вас надежда, что Матыцин уделит внимание автоспорту в стране? И что нужно сделать для того, чтобы вывести автоспорт на другой уровень?

(А.Ш.) — Включить его в Олимпийские виды спорта (смеётся). На самом деле, надеяться можно на всё что угодно, но готовиться к тому, что сильно ситуация не поменяется. И только нашим примером, и других участников автоспорта получится что-то сдвинуть.

(С.К) — Согласен. А наш пример — это результативность, и наша задача вовлекать как можно больше людей в технические виды спорта, помогая им максимально советом, помощью, административным ресурсом. Если ко мне кто-то обращается, я всегда стараюсь оказать должное содействие. Конечно, когда ко мне приходят с просьбой занять денег или взять в команду, то я не могу поддержать, потому что у меня у самого дефицит бюджета. А вкладывать средства в человека, который не знает, куда идёт, это, мягко говоря, малоэффективно. Нужна целая программа, которая рассчитана на многолетнее сотрудничество.

— Так может вам самим выйти на нового министра и предложить программу развития, если такая у вас имеется?

(С.К.) — Да вы что? Он нас, наверное, даже не знает. Да и зачем? Мы знаем, чем это закончится. Я много раз это делал, слышал: «Да, нам это нужно, будем делать». Потом заканчивается тем, что ты готовишь кучу документов, тратишь на них кучу времени и сил, сам бегаешь по этим кабинетам, узнаёшь, приносишь бумаги, а по факту они этой бумагой подтираются и ничего не происходит.

(А.Ш.) — Вот почему так происходит? Может из-за бюрократизма. Эти бумаги могут просто теряться и не доходить до логического завершения. Наше-то областное министерство спорта (оба гонщика из Екатеринбурга. — NEWS.ru) интересуется нами, и автоспортом, в частности, постольку-поскольку. Чтобы что-то получилось у нас, надо чтобы замминистра или министр планомерно контролировали выполнение задачи. А получается, сказали и забыли.

— А вы им не напоминаете?

(С.К.) — Напоминаем, получаем ответ: «Всё делаем, работаем». А результата нет. Я выработал для себя такую тактику — минимальное взаимодействие с властями. Дай бог, чтобы не мешали.

— Как реагировали, когда чиновники говорили и не делали?

(С.К.) — Смирились, поняли, что это такая система.

(А.Ш.) — Поначалу неприятно было, когда сам обращаешься за помощью, тебя игнорируют, а потом...

— Но ведь когда надо, государство воспользуется вашим именем, упомянет. Вот, у нас Карякин чемпион.

(С.К.) — Хотят использовать? Пожалуйста.

— Президент страны регулярно по итогам «Дакар» встречается с «КАМАЗ-мастер», а с Карякиным — нет. Чем Карякин хуже?

(А.Ш.) — Мало «Дакаров» выиграл (смеётся).

— Но мы-то все прекрасно знаем спортивный путь Сергея.

(С.К) — Здесь вопрос лоббирования. В «КАМАЗе» есть Сергей Геннадьевич Савостин (заслуженный мастер спорта России. — NEWS.ru), он сильнейший лоббист со связями вплоть до первого лица, и все знают, что он общается с Владимиром Владимировичем и просто боятся что-то не сделать. Вопрос в том, что для любого первого лица региона доходит очень избирательная информация, которая интересна помощникам, окружению. Если ты не интересен окружению, то ничего не будет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравляет команду Snag Racing с «серебром» на Дакаре-2020 snagracing/instagram.com

(А.Ш) — Я помню ситуацию, Сергей рассказывал, что он обращался к нашему губернатору, а ему кто-то неправильные сведения донёс. То есть Сергей, грубо говоря, просил одну сумму, а губернатору сказали в пять или шесть раз больше. И это выяснилось по факту. Но всё равно ничего не помогло (смеётся).

«Дай бог, с землёй нам помогут»

— Как в Екатеринбурге обстоят дела с автомобильным спортом?

(С.К.) — У нас нет даже нормальной площадки, нет кольца, нет хорошей базы для мотокросса, где можно оставить мотоциклы, в тепле переодеться. Честно, как бы ни грустно это было признавать, не очень у нас хорошо дела обстоят. Могло бы быть и лучше.

(А.Ш.) — Опять же, какие-то единичные проявления. У нас толком нет мест для тренировок. Знакомый вот построил ледовую трассу, все желающие приезжают кататься, но это бизнес. А те ребята, которые ездят на серьёзные гонки, раллийные вещи — это всё делается за свои деньги.

(С.К.) — Что-то доступного для детей, если у тебя родители не олигархи, к сожалению, нет.

(А.Ш.) — Сергей почему-то молчит, но у нас есть цель сделать детскую мотошколу. Это будет некая ступенька для продвижения автоспорта.

(С.К.) — Это очень давний проект, который будет, безусловно, не коммерческий, а станет содержаться за счёт спонсоров, возможно, задействуем областной бюджет. Конечно, это тяжело, потому что суммы очень большие, это серьёзная нагрузка на спонсоров. В нынешние нестабильные времена нет понимания на следующие 5-10 лет, очень сложно брать ответственность на себя, потому что это материальная база. Мы выстраиваем модель, которая, дай бог, сможет сама себя содержать.

— А какие сроки реализации?

(С.К.) — Пока непонятно. Есть интерес у спонсоров, есть бюджет, понимание, что эта школа нужна городу, есть заинтересованность. Мы можем сделать это не просто как школу для гонщиков, которые приехали, погоняли и уехали, а мы сделаем как школу личности. Ведь чтобы быть результативным гонщиком, должны быть на месте мозги. Это не просто, где учат кататься на багги, мотоцикле, квадроцикле, а где учат психологии гонок, матчасть, где учат ремонтировать, собирать, проектировать, изготавливать технику. Это будет целый кластер молодёжи, которая выйдет на трудовой рынок, и абсолютно новое поколение, которого сейчас нет.

(А.Ш.) — Как сказал Сергей, есть определённая договорённость со спонсорами, говорят, мол, ищите площадку, трек какой-то, плюс надо построить помещения под раздевалки, сервисы, где всё это хранить. Это серьёзный проект, который за год-два не сделаешь.

— На какой возраст будет направлен проект?

(С.К.) — Думаю, что от пяти лет, это более или менее реально.

— Уже понятно, что основной расход на проект из вашего кармана? Областной бюджет вам поможет? Или копейки выделит?

(А.Ш.) — Если выделит. Ну, дай бог, с землёй нам помогут. Но, насколько я понимаю, таких договорённостей нет.

(С.К.) — Нет, на самом деле область ни в коем случае не отказывает, но и фактических шагов в решении этой ситуации нет.

— На участие в «Дакаре» выделяли средства?

(А.Ш.) — Давали.

Сергей Карякин Сергей Булкин/NEWS.ru

(С.К.) — Да, команде платили зарплату, но уволили со словами: «Ну, победите сначала». А это было после победы на «Шёлковом пути»-2019.

— Как считаете, с чем связаны постоянные победы команды в «Дакаре»?

(С.К.) — С подготовкой, ресурсами, подходом, профессионализмом.

(А.Ш.) — Опытом.

— То есть конкурентов вообще нет?

(С.К.) — Есть, пока машины не начинают разваливаться.

— А вы общаетесь с «КАМАЗовцами»?

(С.К.) — Безусловно, с тренерами очень хорошие отношения, с Андреем Каргиновым мы знакомы с Олимпиады в Сочи, и до сих пор поддерживаем отличные отношения. Всегда рады видеть друг друга.

(А.Ш.) — А мне удалось даже в «КАМАЗе» посидеть (смеётся).

— Не пробовали порулить?

(А.Ш.) — Рулить не стал, уж больно большая техника.

«Сейчас я интересен, а через пару месяцев забыли»

— Итак, «Дакар» завершён, вы у прессы нарасхват. Не устаёте общаться с журналистами?

(С.К) — Это больше приятная усталость, но очень хочется, чтобы это было раз в год. Вот, мы говорим, что если министр спорта будет предпринимать шаги, то будет интерес к нашему виду спорта, но и СМИ должны делать шаги в этом плане. То есть прошёл «Дакар», сейчас я интересен, все СМИ нас собрали, а через пару месяцев забыли. Если вы действительно хотите не «сжирать» спортсменов и их славу, которую они получили, не хотите всё выжить и выбросить, а собираетесь развивать уровень спорта, то тогда и вы должны планомерно работать с каждым спортсменом. Я не говорю про нас, ведь не только автоспорт в неоднозначном положении. Нужно в хорошем контексте говорить про спортсменов, не как про футболистов, которые сегодня напились, избили кого-то или пропили пять миллионов. Понятно, что сейчас такое общество, которому интересна грязь спортсменов.

— Встанем на защиту коллег. Мы же понимаем, что есть топовые виды спорта, как футбол или хоккей. Есть темы, как вы уже упомянули, что кто-то напился или избил кого-то, и пипл, как говорится, «хавает». Увы, но мы иногда работаем и на таких пиплов. К сожалению, вы правы, вы интересны читателям только тогда, когда что-то выиграли. И при всём уважении к вам, мы сколько угодно можем писать про Карякина, Шмотьева и «КАМАЗ-мастер», но интереса к вам не возникнет до того времени, пока в России не будет развиваться автоспорт.

(С.К.) — Но если его развивать со всех сторон, то он будет расти.

(А.Ш.) — Можно же в новости про футболистов написать: «Карякин тоже молодец» (смеётся).

— Можно, конечно. Но народ охотнее прочитает, что Карякин по-прежнему не решил вопрос со спонсором или, если Карякин поведает о «трындеце и трэше» на «Дакаре», как это недавно сказала мотогонщица Анастасия Нифонтова. Знаете, сколько людей прочитало новость, когда Сергей сломал руку на «Дакаре»-2018?

— У меня всё ещё спрашивают: «А рука-то зажила»?

— Вот вам и ответ, что нужно людям, а ведь с того момента прошло два года. Понятно, что СМИ должны уделять должное внимание, но и со стороны спортивных федераций должна быть коммуникация с нами. Вот Российская автомобильная федерация (РАФ)...

(А.Ш.) — Бедно живёт.

Алексей Шмотьев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Таких федераций, которые бедно живут, у нас не мало, но при этом они пиарят своих спортсменов и пытаются что-то донести СМИ. Вот, в качестве примера, Федерация регби России. Как модно говорить, хайпанули на Кубке мира и хайпуют дальше. Придумывают инфоповоды, которые активно подхватываются СМИ, Путин о нём говорит. Хотя, регби, тоже не очень-то и популярно в России.

(С.К) — Согласен. Проблема есть не только в плане освещения, но и работы со спортсменами. Очень сложная структура РАФ. Какие бы у меня ни были хорошие отношения с некоторыми людьми, я думаю, что они также скажут, что нужно менять структуру, чтобы была эффективность. Вот тоже яркий пример: Шахматная федерация Свердловской области — она погрязла в болоте, во лжи, в коррупции до тех пор, пока не пришёл новый президент Альберт Степанян. Сразу появились деньги, порядок, интерес, работают школы. Это всё благодаря главе. Сейчас, к сожалению, дефицит таких людей.

— Для вас РАФ что-то делает?

(С.К.) — Выдаёт лицензии.

— А вы довольны нынешним руководством и вообще контактируете ли с кем-то?

(С.К.) — Я контактирую с техническим отделом. Их работа устраивает, хоть и есть определённые сложности, как и везде. А вот говоря про развитие автоспорта, есть некий дисбаланс. Опять же, кольцо (кольцевые гонки. — NEWS.ru) развивается сильнее, потому что им кажется, это интереснее. Другие же категории автоспорта развиваются хуже. В Совете РАФ все специалисты кольца и толкают его. Надо понимать, что это общий фон развития технических видов спорта.

Хорошо, они развили кольцо, которым интересуется 10% всего населения. Но если бы развивали и другие технические виды спорта, то ими интересовались бы ещё 90%, но этого не происходит. Давайте равномерно распределим усилия на все виды спорта, тогда интересоваться будут 50%, а не 10, и тогда мы получим большую аудиторию. У нас есть какие-то интриги, какая-то ерунда — это абсолютно бесполезно для развития.

Почему противно помогать развивать автоспорт? Потому что получается, мол, лучше я один буду выигрывать. Окей, ты выиграешь среди помойки, но чемпионат не будет интересен. Если хочешь расти, то будь добр развиваться в здоровой конкуренции. Люди этого боятся, не хотят, потому что не уверены в своих силах и начинают всех отталкивать из этого мира и класса, так как не дай бог кто-то залезет на их территорию и получит кусочек их славы. А если бы участвовали 15 человек, то и аудитория была бы в 15 раз больше, потому что каждый понемножечку вкладывает в развитие спорта. Развитие зависит не только от государства и СМИ, но и от самих гонщиков. Если они ничего не будут делать, то и интересоваться не будут.

Да и без поддержки государства спорт умрёт. И если не получается развивать какой-то определённый вид, то нужно развивать общий интерес к спорту. Футбол классный, понятно, но когда мы ничего выиграть не можем, то и народ к стране также начинает относиться, потому что любовь к спорту прямо пропорциональна любви к стране, ну, в моём понимании. Вот когда Россия обыграла испанцев на чемпионате мира по футболу, все говорили: «Блин, круто, Россия вперёд». А когда проигрываем, то слышим: «Лохи».

— Это уже менталитет наш, от этого никуда ни деться. Такое будет всегда и везде, и в автоспорте в том числе.

(С.К.) — Безусловно, но в моём понимании, можно планомерно вести другое освещение событий: детский картинг, например, где нет интриг и прочей грязи, но именно благодаря освещению дети смогут получить узнаваемость, спонсорство, славу, которая позволит заниматься спортом. Каждый ребёнок, достигший успеха, даёт ещё пять-десять детей. Ведь они видят, что у другого получается, значит, получится и у него. Это даст силы заниматься спортом, а не идти пить и курить на улицу. Важно рассказывать про простых людей.

(А.Ш.) — Должна быть система, точечной информацией ситуацию не исправишь. Это должно исходить от всех нас.

«Пытались столкнуть лбами с моей же командой»

— С освещением автоспорта в СМИ выяснили. Выше вы упомянули об интригах между гонщиками. Какого характера?

(С.К.) — На чемпионате России была ситуация, когда ко мне подошли из нашего экипажа и сказали: «Серёга, ты зачем сказал, что у нас машина сломана и она не может быть допущена к старту»? Это я сказал? Это «дерьмо» и болото есть в действительности. Зачем распускать подобные слухи?

(А.Ш.) — Я не так близко с этим сталкивался, но подковёрная возня присутствует. Скажем, я был разочарован. Ты приезжаешь, это одна тусовка, одни интересы. И когда начинается... Серёжа — личность знаменитая в этих кругах, поэтому его и касалось.

— Как с этим бороться?

(А.Ш.) — Есть два варианта: просто не обращать на это внимание и забивать, не поддерживать слухи, не давать подпитку этой информации, что самое правильное. Либо входить и бить себя левой пяткой в грудь и говорить: «Нет, ребята, вы не правы».

(С.К.) — Становясь частью этого.

(А.Ш.) — Конечно, иногда приходится. Была ситуация, когда подвыпивший товарищ приходит, и чуть ли не за грудь Сергея берёт, и говорит: «Какого чёрта ты так поступил с [Александром] Доросинским (выступает в категории внедорожники. — NEWS.ru) на «Дакаре»? Серёжа отвечает: «Ты чего, друг»?

Команда Snag Racing на финише Дакара-2020 snagracing.ru

— А можно подробнее?

(А.Ш.) — Это старая история. Просто одни воспринимают так, другие — иначе. Одни считают, что Серёжа такой-сякой, нехорошие слова говорит, и приходят выяснять отношения.

(С.К.) — Я показываю документ, по которому у нас была договорённость, а там абсолютно другая информация. Я говорю: «Смотри, ты пришёл и начал наезжать, выслушав только одну сторону конфликта, доверившись ей, ты увидел, насколько ты сам в дураках оказался».

(А.Ш.) — На чемпионате России меня пытались столкнуть лбами с моей же командой. Человеку надо было достигнуть определённой цели. На меня попытался надавить, дискредитировать в глазах моей же команды, а за пару дней до этого звонил Сергею и просил помощи. Ну вот как?

(С.К.) — А так всё очень спокойно. У нас хорошие отношения с гонщиками. Но вопрос в том, что если вы не общаетесь, то живёшь спокойно. А у нас нужно взбодриться.

— Да уж, ну и бардак у вас в «гоночном королевстве». Нервы у вас, Сергей, судя по всему, железные. Откуда столько сил?

(С.К.) — От любви к этому делу.

(А.Ш.) — Любовь зла, полюбишь и... автоспорт (смеётся).

«Главное, умудриться не обанкротиться»

— Сергей, «Дакар»-2020 позади, какие планы?

— Сейчас много рабочих задач: строим машину Алексею на гонку «Северный лес». Мы можем физически не успеть привезти машину на гонку, конечно, сейчас надо доработать те машины, на которых мы были на «Дакаре», плюс готовиться к гонкам физически и морально. А, главное, умудриться не обанкротиться (смеётся).

— Сильная доработка требуется?

— На самом деле, у нас сейчас машина полностью доработана, существует в электронном виде, а из электронного вида нужно перевести в реальный, в принципе, надо две-три недели.

— Отдыхать успеваете после соревнований?

(А.Ш.) — «Дакар» закончился, мы приехали, и я понимаю, что поеду следующий. Когда был на «Шёлковом пути», понял, что такое длинные гонки, режим, и когда мы ехали на последнем участке, думал: «Блин, что-то я не накатался». А мы проехали суммарно 5,5 тысячи километров. Я бы ещё поехал.

Багги Сергея Карякина на трассе Дакара-2020 Frederic Le Floc'h/www.imago-images.de/Global Look Press

— Это круто, когда работа — это отдых.

(С.К.) — Да, согласен. Но иногда после работы-отдыха тоже нужно отдыхать.

—Удаётся?

(А.Ш.) — Стараемся расслабляться. Вот с Сергеем летом катались на мотоциклах по Европе. Отдохнули здорово.

(С.К.) — Да, на пять дней вырвались.

— Где были?

(С.К.) — В Испании.

(А.Ш.) — Оттуда по побережью во Франции, потом по горам поднялись обратно.

(С.К.) — В этом году надеемся повторить.

— Такой же маршрут?

(А.Ш.) — Нет, по Европе где-нибудь также.