Сергей Карякин в 2017 году стал чемпионом самого престижного ралли-марафона «Дакар» в категории квадроциклов. В 2018 году он пересел на багги, и только в 2020 году ему удалось добраться до подиума в новой категории. Карякин, а также дебютант гонки пилот Алексей Шмотьев, занявший 28-е место в общем зачёте (оба гонщики команды Snag Racing), посетили редакцию NEWS.ru и в первой части интервью рассказали, с какими барьерами приходится сталкиваться, чтобы найти себе спонсора, какую помощь они оказывают болельщикам, и насколько маршрут в ОАЭ отличается от предыдущих гонок в Перу, Марокко и Аргентине.

«Спортсменов спонсировать? Да лучше деньги деткам отдать»

— Сергей, поздравляем вас со вторым местом на «Дакаре». Итак, после победы в «Дакаре»-2017 в категории квадроциклов, вы пересели на багги. В 2018 году на ралли вы сломали руку, в 2019 сошли с гонки из-за поломки техники. И вот наконец на «Дакаре»-2020 добрались всё-таки до пьедестала, правда не без технических проблем. Ваши ощущения?

— Пока сложно сказать об ощущениях, потому что ещё не до конца осознаю, что произошло. Осознание результата придёт, может быть, не через месяц-два, а через полгода, когда в действительности поймёшь какую-то отдачу: что не зря старался, рисковал, проделал огромную работу. Когда видишь, что есть реализация всех потраченных сил и эмоций. Для меня, как для гонщика, самая большая реализация — вклад спонсоров, их поддержка. Мне хочется развиваться, участвовать в гонках и дальше, и, конечно, если меня вновь поддержат спонсоры, то для меня это будет плюс.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— То есть в любом случае ваше участие в следующем «Дакаре» будет зависеть от спонсоров?

— Конечно, если деньги будут, то будет возможность продолжать участие.

— Нет долгосрочного контракта?

— Нет. То, что мы сейчас имеем, — это просто отлично, а долгосрочные отношения — это пока недостижимая мечта.

— Почему вам не предлагают долгосрочное сотрудничество? От чего это зависит?

— Всё постоянно меняется, никто не строит долгосрочных планов. Конечно, спонсорам не хочется брать на себя обязательства на долгое время. Главный спонсор планомерно выделяет финансовую поддержку и выполняет обязательства, что важно. Но лучше не обещать, чем обещать и не делать. Я много раз сталкивался со спонсорами, которые обещали выделить одну сумму денег, а в результате обманывали, придумывали бестолковые отмазки, что что-то не получается, мол, тут не выиграл, там не выиграл. Как будто я кладу деньги себе в карман. Я себе не сумки покупаю, а всё трачу на команду. То, что они не выплатили, я должен сам из своего кармана оплатить механикам, людям, которые на меня работают. Благо, сейчас есть спонсоры, которые нас выручают. Наши победы — это благодаря им. У нас есть общий спонсор — это компания «ФОРЭС», но по факту Алексей ездит за свой счёт.

Алексей Шмотьев на старте Ралли Шёлковый Путь, 2019 г. Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

— Алексей, вас также поздравляем с дебютом, и тогда сразу вопрос не о впечатлениях от «Дакара». Ехать за свой счёт на крупных соревнованиях — это не дешёвое удовольствие. Откуда, если не секрет, берутся средства?

— Тут надо углубиться в историю вопроса. Мы с Сергеем познакомились 15 лет назад, когда начинали кататься на квадроциклах. Потом Серёжа продолжил участие в гонках, я ушёл в более спокойные «покатушки», плюс семья, работа, бизнес. А спонсор, о котором сказал Сергей, — это компания моего отца. Я всегда следил за успехами Сергея, видел, что он ездил на «Дакар», что-то выигрывал по России, и просто как-то предложил Серёже наклеить логотип на квадроцикл, а мы немного проспонсируем. В ответ получил: «Немного не получится, у меня вообще нет денег ехать на «Дакар». Пошёл к отцу, предложил пополам помочь: часть бюджета он на себя взял, часть — я. Сергей тогда выиграл, а компания до сегодняшнего дня продолжает поддерживать. Плюс, после победы (в 2017 году — NEWS.ru) появились и другие спонсоры.

— Какую сумму потратили для участия в «Дакаре»-2020?

Сергей Карякин (С.К.): Взнос на экипаж из двух человек составил 28,5 тысяч евро. Дальше идут сотрудники, менеджеры, водители, машины, репортёры. Потратили больше 25 миллионов рублей.

Алексей Шмотьев (А.Ш.): Я точно знаю цифру за сезон: у меня было девять гонок, плюс десятая — «Дакар», у Серёжи на четыре меньше. Бюджет составил порядка 70 миллионов рублей, и было довольно сложно уложиться.

— А как обстоят дела со спонсорами у иностранных гонщиков. У них же наверняка контракты долгосрочные?

С.К.: Нельзя сравнивать Россию с той же Европой или Америкой. Там есть культура спонсорства, законодательная база, которая способствует поддержке спорта. Наши чиновники любят говорить, что за границей государство не поддерживает спортсменов. С этим мы согласны, но есть законодательная база, где налоговый вычет предоставляется компаниям, которые спонсируют гонщиков. А в России ты должен заплатить все налоги: налог на прибыль, НДС и прочее для того, чтобы пожертвовать деньги на развитие спорта. Никаких тебе льгот не будет, спасибо никто не скажет.

— То есть в России — это убыточный бизнес, а за рубежом — прибыльный?

С.К.: Не то, чтобы прибыльный, но есть стимулирующие факторы. В Европе приходишь к спонсору и говоришь, мол, вот цифры, вот официальный отчёт, и получаешь одобрение. А в России приходишь и слышишь ответ в стиле: «Отчёт? Что это за туфта вообще? Даже неинтересно смотреть». Нет культуры, нет понимания выгоды спонсорства. Помимо этого, в Европе есть налоговые выгоды, спортсмену наоборот только спасибо скажут. А у нас, может быть, скажут: «Нифига себе, спонсируете? Давайте нам».

А.Ш.: Часто слышим: «Спортсменов спонсировать? Да лучше деньги деткам отдать».

С.К.: Многие не хотят светиться. У меня были случаи, когда говорили: «Серёг, вот тебе миллион рублей, никаких нам логотипов не надо, ты крутой чувак, мы в тебя верим. Спасибо тебе огромное, что можем за тебя болеть. Вот наш вклад, только никаких логотипов».

Сергей Карякин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Картина получается такая: если ничего не выиграете, то и денег вам не видать.

С.К.: Да, вероятнее всего.

А.Ш.: По факту сейчас всё вывозится за счёт энтузиазма людей из частных компаний.

«Не паникуем, едем дальше»

— Картина печальная. Но давайте о хорошем. Алексей, так как «Дакар» для вас был дебютным, советовались с Сергеем перед стартом ралли? И какие эмоции?

— Во-первых, Сергей меня наставляет и тренирует на протяжении всех гонок, где я участвовал, а их было, как я уже сказал, девять помимо «Дакара». Это постоянное обучение, и большое спасибо ему. Это колоссальный опыт не только как гонщика, но и организатора команды. Ехать с подготовленной, опытной командой — это много значит. А что касается эмоций — это очень здорово. Здорово, что я проехал. Конечно, немного обидно за результат, но, в принципе, Сергей не даст соврать, мы оба понимаем, что у меня есть потенциал попасть в десятку в общем зачёте, как минимум. Собственно, я где-то так и ехал, пока не возникли сложности с машиной. Конечно, есть желание подняться выше.

Антон Власюк, Алексей Шмотьев и Сергей Карякин vlasiuk_rally/instagram.com

— Сергей, у вас какие были сложности во время «Дакара» помимо технических неполадок?

— Сложностей всегда очень много. Каждый год я еду и думаю: «А вдруг что-то пойдёт не так?». «Дакар» непредсказуем, и этот год не стал исключением. Проблемы были, но по крайней мере, не такие, что ты ставил под сомнение финиш. Я понимал, что вот сейчас сброшу темп и доберусь до финиша. Это значительно успокаивало душу по сравнению с прошлым годом, когда у нас машина переставала ехать — это было очень напряжённо. Проблем было очень много, начиная от конструкций багги, правда Алексей больше стал жертвой этих конструкционных проблем, где во время гонки одна проблема накладывалась на другую и это, конечно, приносило неудобства. У нас машина не всегда ехала идеально, но нам видимо чуть больше везло, и мы финишировали без колоссальных потерь времени, хотя за два дня мы потеряли больше часа, а это очень много.

— Насколько маршрут Саудовской Аравии отличается от предыдущих?

— Сильно отличается. Это некий микс Перу, Аргентины и Марокко. От Аргентины берутся гравийные дороги, скоростные, от Марокко — каменистые, от Перу — песок. Мне нравится, что меняется маршрут, покрытие, нравится, что нужно подстраиваться. Это не как в Перу, где всегда был песок. Здесь гонка менялась постоянно. Здорово, что ралли-марафон переехал в Саудовскую Аравию, что саудиты вкладывают в это деньги, это важно и видно, что гонка расцветает, становится лучше. Было организованно много активностей как на старте, так и на финише. Концерт на финише вообще был фееричный. Жаль, что Алексей не увидел, уверен, он тоже остался бы в восторге. Нельзя ни с чем его сравнить.

— Алексей, а вам есть с чем сравнивать «Дакар»? И что было самым сложным?

— Ну, я могу сравнить только с тем, что я проезжал ралли «Шёлковый путь» и «Ралли Марокко», это что-то рядом, но полностью нельзя сказать, что гонки похожи. Для меня очень сложными стали участки с каменистыми дорогами, где ты едешь и трясёшься, как будто по стиральной доске. Внутренние органы хотели просто выйти наружу. Причём, подвеска была очень хорошо настроена, но при этом всё равно сложно было ехать по таким участкам, которые были достаточно длинные.

— Были проблемы с подвеской?

С.К.: Внешний корпус подвески по факту остаётся прежним, но внутренность кардинально меняется. Мы тонкими настройками идём дальше и дальше, добиваемся слаженной работы разных типов настроек.

— Ваши штурманы сталкивались с проблемами в навигации?

С.К.: Не могу сказать, что была сложная навигация, но в начале «Дакара» была неприятная ситуация, вызванная ошибками наблюдения. А в целом мы неплохо справлялись, у нас очень опытные штурманы.

А.Ш.: Очень сложно было ориентироваться. У меня было несколько ситуаций с Андреем Рудницким (штурман, — NEWS.ru), когда впереди идёт экипаж, я смотрю, а он разворачивается и едет в другую сторону. Я гляжу на Андрея, а он мне: «Лёша, всё нормально, не паникуем, едем дальше». Я еду, а потом тот экипаж возвращается и встаёт за нами.

— Ошибки в навигации были связаны с тем, что для Саудовской Аравии это первый подобный опыт?

С.К.: Нет. Прописывают же «легенду» (дорожная книга с описанием маршрута — NEWS.ru) одни и те же люди. Думаю, что проблемы были вызваны тем, что «открывашки» (экипажи, стартующий под первым номером — NEWS.ru), которые ехали с разных точек трассы, проверяли дорогу, и до каких-то элементов участков трассы просто не доехали, и вот в этих моментах были очень серьёзные ошибки. Но на второй неделе гонок проблем уже не было.

— Сергей, когда вы вышли на первое место в общем зачёте по результатам первой недели, а потом начали опускаться на вторую позицию, что вы подумали: удержать второе место или всё-таки постараться выиграть общий зачёт?

— Про «удержать второе место» я начал думать на первый день марафона спецучастка. Понимал, что нам тяжело бороться с той поддержкой, которую имеет американец (Кейси Карри из команды Monster Energy Can-Am, победитель «Дакара» — NEWS.ru). У него была подстраховка: один багги из их команды спереди, другой сзади, то есть он мог больше рисковать, при этом не теряя время. Мы действительно старались сохранить второе место.

— Алексей, а для вас что важнее было: не стать последним в общем зачёте или добраться до финиша?

— Конечно, то, что доехал, а результат — это второстепенно. Немного обидно, что скатились, но скажем так — задача минимум выполнена.

— Какая следующая цель на «Дакаре» после 28-го места?

А.Ш.: Быть в десятке. Сергей подтвердит, я могу ехать и бороться с сильными пилотами. Конечно, хочется стать лучше, но это очень непросто, особенно учитывая, как сейчас развивается класс багги. Мы видели команду Toyota с тремя-четырьмя машинами, которая и дальше будет улучшать свою технику. Брать и говорить, что в следующий раз что-то займу, точно делать так не буду, но цель такая, конечно, есть. Не просто же так я езжу.

С.К.: Говоря про результат. С хорошей машиной у Алексея всё получится.

Власюк и Карякин snagracing.ru

«Российские болельщики были, но немного»

— Во время Дакара старались как-то отвлекаться? Чем вообще гонщики занимаются в свободную минуту перед этапами?

А.Ш.: Появляется свободная минутка после спецучастка как правило уже вечером, вот тогда есть дела, которые просто нужно сделать: помыться, покушать, поговорить с механиками, просто перевести дух, пообщаться с родными. На это всё свободное время и уходило.

— Сергей, регулярно читаем ваш Facebook и не видели ещё ни одного негативного отзыва. Насколько для вас важна поддержка болельщиков?

С.К.: Я думаю и для меня, и для Алексея это очень важно. Вечером, когда есть пауза, читаем комментарии, заряжаемся энергией людей, которые нас поддерживают.

А.Ш.: Понятно, когда где-то ломаешься и к тебе в голову приходят очень пессимистичные мысли насчёт того, дадут «джокера» (позволяет сошедшему с дистанции участнику продолжить выступление в отдельном от общего зачета рейтинге — NEWS.ru) или нет, а на следующий день читаешь комментарии людей, которые пишут: «Алексей, ты молодец, что поехал дальше, не сдался несмотря на многочасовой отрыв», это очень сильно помогает. И Сергею это писали, когда он на багги перевернулся и руку ломал в прошлые годы.

Алексей Шмотьев Сергей Булкин/NEWS.ru

— В Саудовской Аравии встречались наши болельщики?

А.Ш.: Были ребята из стран СНГ, которые просто приезжали за нас поболеть, друзья. Но чтобы стояли и махали флагами я не помню, если честно. Но мы видели испанцев, голландцев, бразильцев. Понятно, что просто приехать не получается у людей — необходимо потратить определённую сумму на жилье, еду и так далее. Надо быть совсем ярым фанатом автоспорта, но и такие люди есть. Это здорово.

С.К.: На финише были российские болельщики, но немного.

— У вас есть личные фанаты?

А.Ш.: Целая банда. Понятно, что в силу финансовых затрат, они больше ездят по России, за границу всегда сложнее. Мы по мере возможности помогаем гостиницу оплатить или ещё что-то.

Продолжение беседы с гонщиками читайте в ближайшее время