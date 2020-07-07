Чемпион «Дакара» Карякин: Алонсо решил собрать остатки славы

https://static.news.ru/photo/2bbb491a-c112-11ea-abc1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонщик команды Snag Racing, чемпион и вице-чемпион ралли-марафона «Дакар» (2017, 2020) Сергей Карякин отреагировал на возвращение Фернандо Алонсо в «Формулу-1». Ранее испанец принял участие в «Дакаре-2020», где попал в аварию на 10-м этапе ралли-гонок.

Победитель «Формулы-1» поехал на «Дакар», все от него ожидали только победы, но, к сожалению, у него не получилось показать результат. Думаю, «Дакар» ему принёс больше имиджевый удар, чем бонус. Как бы абсурдно ни звучало, но «Формула-1» — это другой спорт. Он показал неплохой результат для первого раза, — сказал Карякин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, 38-летний автогонщик подумал, что в «Формуле» больше финансов и славы.

Он пока в состоянии гонять, решил собрать остатки славы. «Дакар» — это более возрастная дисциплина про стратегию, выдержку и зрелость психики, что встречается больше у взрослых людей. «Формула-1» — это накат, одно и то же движение. Одно дело гонять один-два дня, а другое — неделю, — заключил он.

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» подписал контракт с французской «Рено». В «королевских гонках» он будет выступать в сезоне 2021 года.

Алонсо выступал в «Формуле-1» в период с 2001 по 2018 год. Помимо двух титулов в «Формуле-1», 38-летний испанец является чемпионом мира по автогонкам на выносливость и двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Также Алонсо принимал участие в ралли-марафоне «Дакар» 2020 года в составе команды «Тойота».

Ранее первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, выступавший в качестве основного пилота в команде «Рено», заявил NEWS.ru, что у Фернандо Алонсо нет шансов стать чемпионом «королевских гонок» в составе французской «конюшни».