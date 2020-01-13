https://static.news.ru/photo/f0410d7c-3609-11ea-bda1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmaster.ru

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

В понедельник гонщики преодолели 477 километров дистанции. Каргинову на это понадобилось 4 часа 24 минуты 58 секунд. Второй результат показал ещё один представитель КАМАЗа Антон Шибалов, отставший от победителя почти на 6 минут.

Чешский гонщик Алеш Лопрайс замкнул тройку лучших (+9.06), оставив на четвертой строчке еще один экипаж «КАМАЗ-мастер», которым руководит Дмитрий Сотников (+10.41).

Каргинов продолжает удерживать первую строчку в зачете грузовиков «Дакар», он по итогам восьмого этапа укрепил свои позиции, увеличив отрыв от идущего вторым Шибалова до 27 минут и 6 секунд. Третье место удерживает Сергей Вязович из Белоруссии, выступающий за команду МАЗ (+1 час 5 минут 17 секунд).

Ранее NEWS.ru писал, что экс-пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо стал вторым на восьмом этапе «Дакара».