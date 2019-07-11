Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл пятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь».
Вторым финишировал ещё один экипаж КамАЗа под управлением Антона Шибалова, на третьем месте — белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича на МАЗе.
Andrey Karginov at the finish SS5— Silk Way Rally (@silkwayrally)
#Silkwayrally2019 #SWR2019 pic.twitter.com/37ZxEzw6f0 11 июля 2019 г.
В общем зачёте гонки лидирует Вязович, Шабалов и Каргинов — на втором и третьем местах соответственно.
Гонка проходит по территории России, Монголии и Китая.
Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253-м км спецучастка в Монголии, писал News.ru.