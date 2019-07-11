https://static.news.ru/photo/15167afa-a3a8-11e9-9243-fa163e074e61_1024.jpg Фото: silkwayrally/Twitter

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл пятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь».

Вторым финишировал ещё один экипаж КамАЗа под управлением Антона Шибалова, на третьем месте — белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича на МАЗе.

В общем зачёте гонки лидирует Вязович, Шабалов и Каргинов — на втором и третьем местах соответственно.

Гонка проходит по территории России, Монголии и Китая.

Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253-м км спецучастка в Монголии, писал News.ru.