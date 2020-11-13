Канадский пилот Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/8abf0dee-2697-11eb-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Лэнс Стролл Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Канадский пилот Лэнс Стролл из Racing Point победил в квалификации этапа чемпионата «Формула-1» Гран-при Турции. Заезд прерывался из-за непогоды.

У Стролла 1 минута 47,765 секунды, находящийся на втором месте нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull отстал от него на 0,2 секунды, третьим стал мексиканец Серхио Перес Racing Point (отставание 1,556 секунды). Россиянин из Alpha Tauri Даниил Квят стал 17-м.

Гонка Гран-при Турции пройдет 15 ноября. Это будет первая поул-позиция в карьере Стролла.

Ранее эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала, как неудачи Квята влияют на его дальнейшую карьеру. По её мнению, российский гонщик приближается к тому, что руководство Alpha Tauri не станет продлевать с ним контракт из-за отсутствия результата.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Монголии Унро Янчив и организация Mongol Identity раскритиковали нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Тот обозвал своего соперника «монголом».

Инцидент произошёл во время практики Гран-при Португалии. Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов. Пилот «Ред Булл» среди прочих ругательств в адрес своего оппонента употребил слово «монгол», явно придав ему оскорбительный окрас.