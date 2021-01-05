«КАМАЗ-мастер» нет равных и замена в «Формуле-1»: автоспортивный 2020-й

Когда речь заходит о подведении итогов года в российском автоспорте, то на первый план, безусловно, выходит «Дакар» и очередной триумф команды «КАМАЗ-мастер». В 2020 году экипаж Андрея Каргинова, Андрея Макеева и Игоря Леонова стал первым на 42-м ралли-марафоне в Саудовской Аравии. Второе место досталось ещё одному российскому экипажу под управлением Антона Шибалова, а в категории мотовездеходов (багги) вице-чемпионом оказался Сергей Карякин. Борьбу за «Золотого бедуина» вёл 351 экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.

Ралли-марафон никогда не был лёгким. Если не погодные условия вмешиваются в гонку, то обязательно возникают технические проблемы. В Саудовской Аравии было и то, и другое. Так, россиянин Владимир Васильев, выступавший на автомобиле «Мини», снялся с участия из-за возгорания авто на 284-м км спецучастка третьего этапа. К счастью, он и его штурман, украинец Виталий Евтехов, выбрались из машины и не пострадали, однако вынуждены были завершить выступление на «Дакаре».

Столкнулся с проблемами и «КАМАЗ-мастер». Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки на грузовике экипажа Дмитрия Сотникова во время третьего этапа. На машине экипажа под управлением Эдуарда Николаева на 33-м км спецучастка в рамках шестого этапа окончательно вышел из строя двигатель, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.

Команда

Антон Шибалов, также на КамАЗе, столкнулся с другой проблемой — навигационной. В конце второго этапа он не смог найти точку, так как приехал с другой стороны, пришлось вернуться и пройти уже нужным курсом. В такие моменты, как тогда заявил Шибалов, «важно сохранять спокойствие и не паниковать». Единственная ошибка не помешала ему занять второе место по итогам гонки, а первенствовал экипаж Андрея Каргинова.

Между тем забавная и опасная поломка случилась у французского гонщика Стефана Петеранселя. Во время гонки у него отсоединился руль, и ему повезло, что это был всего лишь прямой участок, так как ехал он очень быстро. Погодные же условия вмешались на десятом этапе ралли-рейда. Организаторы приняли решение из-за сильного ветра остановить этап после 345 км для безопасности участников.

Ну и редкий случай, когда «Дакар» обходится, увы, без трагедий. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа. Он скончался в результате падения с мотоцикла на 276-м километре спецучастка. На место происшествия был отправлен медицинский вертолёт, однако врачи не смогли его спасти. 40-летний Гонсалвеш принимал участие в своём 13-м «Дакаре».

Также от травм спустя неделю после аварии на 11-м этапе скончался голландский мотогонщик Эдвин Стравер. Он врезался в дюну на скорости около 50 км/ч на 120-м километре этапа и сломал один из шейных позвонков. После этого на вертолёте его доставили в больницу в Эр-Рияде. Сообщалось, что после аварии у него была остановка сердца в течение 10 минут. В больнице 48-летний гонщик несколько дней находился в критическом состоянии.

43-й по счёту «Дакар» в эти дни снова проходит в пустынях Саудовской Аравии. Общая протяжённость маршрута составляет 7646 км. При этом более половины длины трассы занимают специальные участки, скоростных прямых меньше по сравнению с предыдущими заездами.

Коронавирус подпортил планы многим, и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин перед стартом выражал надежду, что нынешняя гонка пройдёт без сокращений маршрута.

«Формула-1» без Квята, но с Мазепиным

Никита МазепинDppi/Sebastian Rozendaal - China/Global look Press Никита МазепинDppi/Sebastian Rozendaal - China/Global look Press

Российский пилот Даниил Квят, увы, на время (а может и навсегда) попрощался с «Королевскими гонками». Руководство команды «Альфа Таури» осталось недовольно его результатами и решило не продлевать с ним контракт. В личном зачёте Квят занял 14-е место, в отличие от своего напарника, француза Пьера Гасли, который замкнул десятку по итогам чемпионата мира. Россиянин ни разу не поднялся на пьедестал почёта, остановившись в шаге от третьей строчки на Гран-при Эмилии-Романьи — четвёртое место.

Однако «Формула-1» не останется без России. В 2021 году за руль болида американской команды «Хаас» в качестве боевого пилота сядет вице-чемпион «Формулы-2» Никита Мазепин, который после подписания контракта успел изрядно «пошуметь». 21-летний гонщик неудачно пошутил на странице в Instagram. В сторис появилось видео, на котором он в шутку пристаёт к своей подруге.

И тут началось: петиция с требованием расторгнуть контракт, критика в Интернете со стороны фанатов и ожидание реакции команды на инцидент. Мазепин позже извинился, а в «Хаас» сидят мудрые люди, которые решили оставить россиянина. Откровенно, и причин для разрыва контракта не было. Молодой, погорячился, а все причины для возможного расторжения прописаны в договоре. Судя по всему, такого пункта не было.

И как мы уже писали ранее, шутка, конечно, глупая и ответственность за неё лежит только на плечах пилота. Глядишь, в будущем будет умнее. А нам остаётся ждать подиумов и верить, что горячность Мазепина поможет ему на трассах «Королевских гонок».