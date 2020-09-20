Испанец Виньялес выиграл этап MotoGP в Италии

https://static.news.ru/photo/ad08cebe-fb52-11ea-9bfd-fa163e074e61_660.jpg Маверик Виньялес Фото: Alessio Marini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский гонщик Маверик Виньялес из Monster Energy Yamaha взял первое место на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP в Италии.

Он проехал трассу за 41 минуту 55,846 секунды, сообщает РИА Новости.

Вторым пришёл гонщик Suzuki Ecstar Хоан Мир, третьим стал пилот KTM Factory Racing Пол Эспаргаро.

В общем зачёте лидерство сохранил итальянец Андреа Довициозо из Dukati с 84 очками, на втором месте Фабрио Квартараро (Petronas Yamaha SRT), замыкает тройку Маверик Виньялес, отстающий от лидера на два очка.

Следующий этап сезона состоится 25-27 сентября в Испании.

Ранее NEWS.ru писал, что этапы MotoGP в Аргентине, Таиланде и Малайзии были отменены из-за пандемии коронавируса.