Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примет участие в Гран-при Абу-Даби «Формулы-1». Об этом говориться на официальной странице команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «королевских гонок» заразился коронавирусом. В связи с подтверждённым диагнозом Хэмилтон не выступал на Гран-при Сахира, который проходил в Бахрейне с 4 по 6 декабря. Тогда вместо британца за руль болида сел его соотечественник Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс», сообщает «Газета.ру»

Гран-при Абу-Даби пройдёт на автодроме «Яс Марина» с 11 по 13 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды.