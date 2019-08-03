Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Венгрии.
Победителем стал Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторым — британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а тройку лучших замкнул его партнёр по команде финн Валттери Боттас.
Гонка Гран-при Венгрии пройдёт в воскресенье, 28 июля. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Квят на данный момент занимает восьмое место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 27 очков.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.