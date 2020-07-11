Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

https://static.news.ru/photo/ff2a87d4-c388-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Thomas Melzer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия).

Второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Карлос Сайнс на «Макларене». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят будет стартовать в гонке с 14-го места, его партнёр по команде Пьер Гасли стал в квалификации восьмым.

Начало квалификации было отложено на 45 минут из-за сильного ливня. Перед этим третья свободная практика и вовсе была отменена из-за плохой погоды.

Гонка Гран-при Штирии пройдёт в воскресенье, 12 июля, начало в 16:10.

Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот Даниил Квят сошёл с дистанции на предпоследнем круге из-за прокола колеса.