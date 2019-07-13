https://static.news.ru/photo/1f565666-a646-11e9-aef7-fa163e074e61_1024.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Великобритании — 10-й по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») финишировал девятым.

Второе место изначально занял финн Валттери Боттас («Мерседес»), бронза — у пилота команды «Феррари» Шарля Леклера из Монако.

Следующий этап чемпионата пройдёт с 26 по 28 июля в Германии на трассе «Хоккенхаймринг».

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.