https://static.news.ru/photo/4bb13a14-b6cc-11e9-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI, via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Венгрии — 12-й по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») финишировал 15-м.

Второе место изначально занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третье — немец Себастьян Феттель из «Феррари».

13-й этап сезона пройдёт в бельгийском Спа 1 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.