Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии

https://static.news.ru/photo/85043002-c9d4-11ea-b3dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steve Etherington/Global Look Press

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Венгрии, третий этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Известно, что вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), а третьим — Валттери Боттас (Mercedes).

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял лишь 12-е место.

Для Хэмилтона данный этап стал вторым победным в нынешнем сезоне. Примечательно, что пилот повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера по количеству побед на одном и том же Гран-при.

Чемпионат «Формулы-1» в 2020 году стартовал в июле из-за пандемии коронавируса. Следующий этап пройдёт в Великобритании с 31 июля по 2 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что победителем первой гонки третьего этапа серии «Формула-2» в Венгрии стал пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema.

Так, в рамках гонки россиянин стартовал 11-м по счёту, однако уже на первом круге вышел на шестое место. Примечательно, что Шварцман стартовал на жёстких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку уже на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвёртым и в течение двух кругов прошёл трёх соперников. Данная победа стала для Шварцмана второй в текущем сезоне, он возглавляет личный зачёт.