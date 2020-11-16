Хэмилтон стал легендой «Формулы-1» из-за женщины

Британец Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира «Формулы-1», сравнявшись и в этом показателе с Михаэлем Шумахером, а до сотни поулов ему всего осталось три. Сейчас ему 35, и с каждым годом он становится лучшей версией себя. А на всех тренировках и этапах Гран-при его сопровождает блондинка, которую он буквально на руках носит. NEWS.ru рассказывает, что за барышня в его команде и почему именно ей британец обязан своим успехом.

Хэмилтон начинал свою карьеру в «Макларене» в 2007 году, став самым молодым пилотом команды, но сезон-2013 продолжил уже в «Мерседесе». Причём этот переход ознаменовал критические изменения в личной жизни: увольнение отца с должности менеджера, стал веганом, увлёкся модой, изменил вкусы к музыке, сделал несколько татуировок и, наконец, пересмотрел своё отношение к бывшей девушке, перестав о ней говорить и, хотелось бы верить, думать. Но ключом его успеха стал новый физиотерапевт.

Перед Гран-при Турции 35-летний автогонщик рассказал, как Анджела Каллен (а именно так зовут таинственную блондинку) повлияла на его становление в команде.

Он признался, что в «Формуле-1» физиотерапевт в основном является просто тренером, а не врачом. У него всегда был тренер-мужчина, который не мог решить появляющиеся проблемы со здоровьем: перенапряжение мышц шейного отдела, боли в нижней части спины. Из-за этого практически каждый Гран-при проходил под аккомпанемент недугов. Это отвлекало, мешало, но справиться с этим было не под силу. Тогда гонщик принял решение заменить «тренера-физиотерапевта».

vk.com/lewis_hamilton

Льюис познакомился с Каллен, когда она работала с ним дома.

Анджела когда-то работала со мной, когда я был дома, и я предложил ей: «Не хотела бы отправиться со мной на выезд?» Тогда я мало представлял, насколько же классным окажется наше партнёрство. Анджела — настоящий физиотерапевт, — вспоминает Хэмилтон.

С тех самых пор она везде его сопровождает. А когда гонщику надоедает зал с одними и теми же упражнениями, даже тут она на подхвате — занимается вместе с ним на свежем воздухе.

Она — одно из лучших событий в моей жизни. Мне повезло работать со многими людьми, но она — самая трудолюбивая женщина из всех, что я видел, — добавил пилот.

Более того, даже соперники восхищаются работоспособностью девушки. Один из главных противников, Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», в одном из интервью рассказал, что однажды и ему пришлось обратиться к ней за помощью.

Да, у неё очень сильные руки, она довольно жёсткая. Однажды она помогла мне и вышло всё не очень здорово. Ну, я имею в виду, итог оказался хорошим, но удовольствия я не получил, — отметил Ферстаппен.

Так кто же она и почему Хэмилтон так её обожает

После появления нового лица в команде Хэмилтона, СМИ и болельщики то и дело приписывали девушке новые роли, называя Каллен то спутницей, то сестрой, то дальней родственницей. Неудивительно, что именно такое мнение возникло у фанатов британца. Она не только сопровождает спортсмена по всему миру, но и следит за его гонками из боксов, а затем попадает практически на все фотографии после финиша.

А по факту Анджела сама бывшая спортсменка, уже долгие годы работает в медицинской компании, которая специализируется на подготовке гонщиков «Королевских гонок». Родом она из Новой Зеландии, где занималась хоккеем на траве и выступала за национальную сборную, но в 21 год приняла решение изменить вектор жизни и пошла учиться на физиотерапевта. По окончании вуза отправилась в Великобританию и работала с бегунами. И если в качестве спортсмена Олимпийские игры прошли мимо, то в качестве врача она попала в 2004 году в Афины, где её легкоатлеты выиграли золото в эстафете 4×100 м.

После этого Каллен вновь решила изменить путь развития карьеры и приняла решение попробовать свои силы в работе с марафонцами и триатлонистами. И до 2006 года помогала нескольким спортсменам становиться лучшими на чемпионатах мира.

А потом она пропала — новозеландская мастерица просто уехала на велотур по Южной Америке, где проезжала ежедневно по 250 км в поисках воды и пищи. В итоге только в 2015 году вернулась к прежней работе, подписав контракт с фирмой, где и работает по сегодняшний день. А уже в 2016 стала полноправным членом команды Хэмилтона. Им удалось не просто найти общий язык, она стала частью жизни Льюиса. Чтобы вы понимали, фанатам настолько нравится эта пара, что в Instagram есть их совместная страница.

Льюис сам не раз отмечал, что Анджела для него не просто физиотерапевт, она буквально его ангел-хранитель. Помогает ему с прической.

Носит его вещи, включая гоночные костюмы и полотенца.

Но самое крутое — гладит его рубашки и помогает с собакой.

А в конце июня, когда Льюис вышел на массовый протест против расизма, угадайте, кто был с ним бок о бок? Физиотерапевт.

Причём сама Каллен признаётся, что выполнять работу, которая не входит в её обязанности, исключительно её собственное желание. «Носить вещи и всё остальное — личный выбор», — заявила она в одном из интервью.

Физиотерапевт продумывает буквально каждый шаг гоночного уик-энда пилота. Они оба не раз говорили, что являются вдохновением друг для друга. По словам Анджелы, Льюис — «один из самых заботливых, скромных, искренних и прекрасных душ», а по мнению британца, Каллен делает его уик-энды спокойными, а каждый день «она на позитиве».

Ты не можешь ходить с гирями и точно так же не можешь общаться с людьми, которые тебя не вдохновляют стать лучше и брать новые высоты, — признался он в одном из интервью.

Пилот сам признаёт, что без её поддержки и помощи вряд ли завоевал столько титулов. А ведь «за каждым успешным мужчиной стоит красивая, сильная и независимая женщина. Люблю и ценю тебя, Анджела», — именно так о ней отзывается Хэмилтон в сторис своего Instagram.